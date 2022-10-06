Акустическому насилию — нет! Теперь включать музыку в общественном транспорте запрещено

Уже 7 октября вступает в силу Закон Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора.

Об этом сообщает Комитет гуманитарной и информполитики в своем Telegram-канале.

Нововведение предполагает, в частности, запрет на воспроизведение музыки в салоне общественного транспорта. Читай детали и что ждет нарушителей тишины.

Сейчас также смотрят

Запрет на использование музыки в пассажирском транспорте

Водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток запрещено воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов и другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

Также запрещено публичное воспроизведение фонограмм, видеограмм или клипов российских певцов.

Этот запрет действует на:

городских;

пригородных;

междугородных;

международных маршрутах.

Учти, что нововведения касаются не только водителей, но и самих пассажиров. Поэтому у водителя есть законные основания высадить нарушителей тишины.

Проигрывать и передавать звук в салоне можно только на индивидуальные наушники.

Что касается нерегулярных перевозок и такси, то включать музыку можно только с согласия всех пассажиров.

Что ждет нарушителей

За нарушение закона к водителям могут применяться дисциплинарные меры, а предприятие — не допустить к конкурсам на перевозку.

Если ты видишь, что водитель создает шум в салоне, то уведомь об этом руководство предприятия-перевозчика и ответственные за транспорт органы власти или самоуправления.

А если ты хочешь обновить свой плей-лист, чтобы наслаждаться им в наушниках в транспорте, то читай ТОП-10 украинских песен войны на любое настроение.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!