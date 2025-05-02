Вместо скальпеля — кухонный нож: история хирурга, шесть часов спасавшего раненого под завалами

Военный хирург Алексей Носулько рассказал об одной из самых сложных операций, которую ему пришлось провести не в больнице, а под завалами разрушенного здания, рядом с тяжелораненым бойцом.

Историю службы и тяжелейших испытаний врача передали Медицинские Силы ВСУ.

Путь от гражданского комбустиолога к военному хирургу

До полномасштабного вторжения России Алексей Носулько был успешным гражданским врачом-комбустиологом, специализировавшимся на лечении тяжелых ожогов в Днепровском Центре термической травмы и реконструктивной хирургии.

Имея за плечами военную подготовку в резерве и опыт ежегодных сборов, он без колебаний вступил в ряды ВСУ 25 февраля 2022 года, сразу после того, как его родная больница подготовилась к приему первых раненых.

Боевое крещение под Гуляйполем и ценный опыт

Впоследствии, приобретя первичные навыки военной хирургии, Алексей Носулько был направлен на Запорожское направление, в передовое хирургическое отделение.

Его первая ротация в январе 2023 года проходила вблизи Гуляйполя. Врач вспоминает тот период как время относительно позиционной войны, когда большого количества одновременных тяжелых ранений не было.

Однако, по его словам, пострадавших всегда хватало, и их доставляли с поля боя или стабилизационных пунктов в крайне тяжелом состоянии, часто с множественными травмами и неочевидными на первый взгляд повреждениями.

В этих условиях наша группа, работавшая в передовом хирургическом отделении, оттачивала навыки.

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Адский июнь 2023: контрнаступление и сотни раненых Начало контрнаступления украинских войск 4 июня 2023 года на участке фронта, где находился Алексей Носулько, стало настоящим испытанием для медицинской службы. Врач вспоминает, что только за первые сутки их небольшая команда приняла около 150 раненых. По его словам, первые трое суток фактически слились в одну бесконечную смену, в течение которой через их руки прошли бойцы с разным спектром ранений — от легких осколочных и акубаротравм до крайне тяжелых травм. Были и ампутации, множественные проникающие ранения грудной клетки, живота и головы. Экстремальная операция под завалами после авиаудара Самая экстремальная ситуация произошла летом 2024 года, когда после авиаудара под завалами оказался боец ноги, которого были зажаты бетонными плитами. Достать его было невозможно, и единственным шансом стало ампутирование конечностей прямо там. Хирург рассказал, что работать пришлось лежа в узком проходе между бетонными плитами. Сначала анестезиолог обеспечил бойцу жизненные показатели, а затем приступил к ампутации. Правая нога была ампутирована относительно легко, а с левой пришлось повозиться из-за обломков. Алексей вспоминает, как шаг за шагом проводил ампутацию, используя подручные средства. Скальпели все переломал, и через ту же нишу я получил обычный кухонный нож, которым я продолжал эту ампутацию. Хирург подчеркивает стойкость раненого бойца, который находился в сознании шесть часов. О своем собственном страхе Алексей говорит: Мой страх — это ничто по сравнению со всем тем, что пережил сам пациент. В тот момент он действовал не только как врач, но и как офицер, преодолев страх ради спасения пациента. После успешной ампутации бойца эвакуировали в стабпункт, а затем в госпиталь. Врач узнал, что тот выжил и после реабилитации ходит на протезах. Эта история, по словам Алексея, мотивирует его работать дальше, хотя он понимает, что служба военного врача часто далека от стерильных условий. Разрыв между военными и гражданскими медиками Алексей замечает, что его круг его общения с гражданскими коллегами существенно сузился. Многие гражданские врачи добросовестно лечат раненых, но пропасть между ними и военными медиками растет с каждым днем, особенно после бронирования большинства гражданских. Он подчеркнул, что на военных врачах лежит все больше обязанностей, а их собственные семьи страдают из-за постоянного отсутствия. Мотивация и видение будущего Дома Алексея ждут жена и сын. Все, что он делает на войне, — ради будущего его ребенка и других детей, чтобы война не стала их наследием. Военный хирург призывает украинцев присоединяться к обороне и помогать армии, убежден, что любое перемирие будет лишь паузой для врага. Страна должна полностью переориентироваться на оборону, как это было в Великобритании во время Второй мировой войны. Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ о запрете перевода медиков в пехоту. Створити аудіопереказ

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