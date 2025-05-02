Рассказы

Вместо скальпеля — кухонный нож: история хирурга, шесть часов спасавшего раненого под завалами

Мария Дзюба, редактор сайта 02 мая 2025, 20:30
Вместо скальпеля — кухонный нож: история хирурга, шесть часов спасавшего раненого под завалами
Фото Facebook
мальтипу
Читать дальше
Компаньон или реквизит для фото? Как мальтипу и другие породы стали бизнес-продуктом

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь