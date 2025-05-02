Розповіді

Замість скальпеля — кухонний ніж: історія хірурга, який шість годин рятував пораненого під завалами

Марія Дзюба, редакторка сайту 02 Травня 2025, 20:30
Замість скальпеля — кухонний ніж: історія хірурга, який шість годин рятував пораненого під завалами
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