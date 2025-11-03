В Україні заборонили 4 сезон Гри престолів та деякі інші серіали: у чому причина

Міністерство культури та інформаційної політики України заборонило трансляцію четвертого сезону серіалу Гра престолів, третього сезону Білого лотоса, фільму Тенет Крістофера Нолана та супергеройського бойовика Крейвен.
Гра престолів 4 сезон: що відомо про заборону в Україні
Рішення ухвалено 21 серпня 2025 року після внесення російського актора Юрія Колокольнікова, який зіграв у цих стрічках, до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Також раніше, 28 серпня, Держкіно відмовило у виданні прокатного посвідчення фільму Caught Stealing через участь Колокольнікова та іншого російського актора.
За даними Служби безпеки України, Колокольніков підтримував кремлівські наративи та брав участь у проектах, профінансованих російською державою. Стримінгові платформи почали видаляти контент з кінця жовтня, виконуючи вимоги закону Про кінематографію.
Державне агентство України з питань кіно надіслало розпорядження дистриб’юторам і медіагрупам про зняття матеріалів з ефірів та онлайн-бібліотек. Також тривають переговори з міжнародними компаніями щодо обмеження доступу до цих творів в Україні.
