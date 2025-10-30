Стиль життя Шоу-біз

Відьмак 4 вийшов на Netflix — нова ера без Генрі Кавілла

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Жовтня 2025, 16:23 3 хв.
Відьмак 4 сезон уже на Netflix: чому цей сезон особливий
Фото IMDb

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь