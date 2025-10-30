Відьмак 4 вийшов на Netflix — нова ера без Генрі Кавілла

На Netflix вийшов Відьмак 4 — перший сезон без Генрі Кавілла у ролі Ґеральта з Рівії. Його місце зайняв Ліам Гемсворт, і саме це стало головною інтригою прем’єри. Усі 8 епізодів четвертого сезону вже доступні одночасно, а тривалість кожної серії коливається від 48 до 60 хвилин.

Відьмак 4 сезон на Netflix: зміни, сюжет і атмосфера

Події Відьмака 4 починаються після фіналу третього сезону: Ґеральт, Єннефер і Цірі розділені війною, політичними інтригами та пробудженням давнього зла.



Сценаристи зробили акцент не лише на Ґеральті — більше уваги отримали Єннефер (Аня Чалотра) та Цірі (Фрея Аллан). Саме їхні сюжетні лінії надають серіалу нової глибини.

Світ континенту став похмурішим, теми — серйознішими: тут більше роздумів про владу, людяність і ціну вибору.

Відьмак 4 сезон дата виходу і рекордний бюджет

Дата виходу Відьмака 4 — 30 жовтня 2025 року. Саме цього дня Netflix виклав усі серії одночасно.

За даними інсайдерів, четвертий сезон Відьмака став найдорожчим у франшизі — його бюджет склав понад $221 млн, тобто близько $27 млн за епізод.

Відьмак 4: що кажуть критики

Після виходу сезону думки критиків розділилися. Як пише The Guardian, попри старання Гемсвортові не вдалося повністю передати харизму Кавілла:

Якщо його попередник наділяв Ґеральта суворою привабливістю, то Ґеральт II — це радше тумба у перуці, а не воїн, який бореться з долею, що перевищує наше розуміння. Чи приймуть фанати такого героя — покаже час.

Однак інші медіа бачать картину оптимістичніше. В огляді від Collider зазначається, що ближче до фіналу сезону Ліам Гемсворт знайшов себе у ролі,

Відьмак 4 — не лише про Ґеральта

У четвертому сезоні творці Відьмака 4 на Netflix розширили межі історії. Тепер це не просто сага про мисливця на чудовиськ — це розповідь про вибір, втрату й людяність у світі, де магія і страх стають частиною щоденної реальності.

Особливу увагу отримали Цірі та її шлях самопізнання — саме він став емоційним центром сезону.

Що далі: п’ятий сезон стане фінальним

Netflix уже підтвердив, що п’ятий сезон Відьмака стане завершальним і поставить крапку в адаптації саги Анджея Сапковського.



Попереду — кульмінація історій Ґеральта, Єннефер і Цірі, а поки фанати обговорюють головне: чи зможе Відьмак 4 вижити без Кавілла.

