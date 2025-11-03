В Украине запретили 4 сезон Игры престолов и некоторые другие сериалы: в чем причина

Министерство культуры и информационной политики Украины запретило трансляцию четвертого сезона сериала Игра престолов, третьего сезона Белого лотоса, фильма Тенет Кристофера Нолана и супергеройского боевика Крейвен.

Игра престолов 4 сезон: что известно о запрете в Украине

Решение было принято 21 августа 2025 года после внесения российского актера Юрия Колокольникова, сыгравшего в этих фильмах, в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Также ранее, 28 августа, Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Caught Stealing из-за участия Колокольникова и другого российского актера.

По данным Службы безопасности Украины, Колокольников поддерживал кремлевские нарративы и участвовал в проектах, профинансированных российским государством. Стриминговые платформы начали удалять контент с конца октября, выполняя требования закона О кинематографии.

Государственное агентство Украины по кино направило распоряжение дистрибьюторам и медиагруппам о снятии материалов с эфиров и онлайн-библиотек. Также продолжаются переговоры с международными компаниями по ограничению доступа к этим произведениям в Украине.

