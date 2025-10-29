“Не держу обиды”: Ольга Сумская рассказала, почему не поддерживает связь с сестрой

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что ее отношения со старшей сестрой Наталией снова оказались под угрозой. Несмотря на попытки наладить связь в начале года, общение между родными людьми вновь прекратилось. Об этом звезда рассказала в интервью для OBOZ.UA.

Сумская напомнила, что она всегда делает шаг навстречу, однако ответа от сестры не получает.

Я всегда открыта к общению. Всегда. Я готова обнять, протянуть руку, подарить сестринское тепло. Почему мы не общаемся? Не знаю! Человек просто не пишет, не звонит.

Конфликт между сестрами стал публичным еще в 2021 году, когда Наталия не пришла на день рождения их матери.

Позже, после начала полномасштабного вторжения, противоречия обострились из-за позиции старшей дочери Сумской, которая живет в России, что также вызвало осуждение со стороны семьи.

Читать по теме Актер Виталий Теплюк пошел служить: просит о поддержке для мамы Актер Виталий Теплюк объявил о мобилизации в ВСУ и обратился к украинцам с просьбой, которая коснулась сердец — подробности в материале.

Несмотря на пережитое, актриса не скрывает теплых чувств к сестре и благодарности за роль в её творческой судьбе.

Наталия остается для меня самым родным человеком в мире. Это моя вторая мама. Моя крестная мама в кино, которая открыла двери в мир кино. Именно она привела меня за руку на киностудию, где я получила роль Панночки в фильме Вечера на хуторе близ Диканьки.

Сумская вспомнила, что именно Наталия открыла ей путь в кино: тогда юной Ольге было всего 16 лет, и режиссер сразу утвердил ее на роль.

Долгие годы все складывалось хорошо, но позже что-то в отношениях между сёстрами сломалось. По словам актрисы, жизнь иногда разводит даже самых близких людей, и не всегда можно понять, почему это происходит. Несмотря на это, она не держит обиды.

Так уж сложилась жизнь. Иногда судьба разводит даже самых близких людей, и не всегда можно найти точную причину. Но я не держу обиды.

Актриса добавила, что, несмотря на отчуждение, продолжает верить в восстановление отношений с Наталией, ведь семейные связи для нее остаются самыми важными.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, почему не ходит на свидания после развода.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!