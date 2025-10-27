Стиль жизни Шоу-биз

Актер Виталий Теплюк пошел служить: просит о поддержке для мамы

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 октября 2025, 16:30 1 мин.
Актер Виталий Теплюк пошел служить: просит о поддержке для мамы
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь