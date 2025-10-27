Актер Виталий Теплюк пошел служить: просит о поддержке для мамы

Украинский актер и ведущий Виталий Теплюк сообщил, что его мобилизовали в Вооруженные силы Украины. Об этом он рассказал Facebook.

Друзья, я мобилизован, — коротко написал Виталий.

А еще обратился к подписчикам с очень личной просьбой — поддержать его маму, которая теперь будет переживать за сына каждый день.

В комментариях люди сразу начали писать актеру слова поддержки: желали удачи, мужества и как можно скорейшего возвращения домой с Победой.

Кто такой Виталий Теплюк

Виталию 35 лет, он родом из Броваров Киевской области. В последние годы его хорошо запомнили украинские зрители — он снимался в популярных телепроектах и умел легко переходить от юмора к серьезной драме.

Теплюка можно увидеть в Великих Вуйках, в медицинской драме Клятва лікаря, а также в сериалах Участковий з ДВРЗ, Звонар, Довга дорога до щастя и Хозяїн.

Кроме актерской деятельности, он часто работал ведущим — на спортивных, светских и даже военных мероприятиях.

Ранее мы рассказывали, как к армии присоединился Мстислав Баник.

