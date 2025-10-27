Актор Віталій Теплюк пішов служити: просить про підтримку для мами

Український актор і ведучий Віталій Теплюк повідомив, що його мобілізували до Збройних сил України. Про це він розповів у Facebook.
Друзі, я мобілізований, — коротко написав Віталій.
А ще звернувся до підписників із дуже особистим проханням — підтримати його маму, яка тепер хвилюватиметься за сина щодня.
У коментарях люди одразу почали надсилати слова підтримки актору: бажали удачі, мужності й якнайшвидшого повернення додому з Перемогою.
Хто такий Віталій Теплюк
Віталію 35 років, він родом із Броварів Київської області. За останні роки його добре запам’ятали українські глядачі — він знімався в популярних телепроєктах і вмів легко переходити від гумору до серйозної драми.
Теплюка можна побачити у Великих Вуйках, медичній драмі Клятва лікаря, а також у серіалах Дільничний з ДВРЗ, Звонар, Довга дорога до щастя та Хазяїн.
Крім акторської діяльності, він часто працював ведучим — на спортивних, світських і навіть військових заходах.
Раніше ми розповідали, як до війська долучився Мстислав Банік.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!