“Не тримаю образи”: Ольга Сумська розповіла, чому не підтримує зв’язок з сестрою

Відома українська акторка Ольга Сумська зізналася, що її стосунки зі старшою сестрою Наталією знову опинилися під загрозою. Попри спроби налагодити зв’язок на початку року, спілкування між рідними людьми знову припинилося.

Сумська нагадала, що вона завжди робить кроки назустріч, однак відповіді від сестри не отримує.

Я завжди відкрита до спілкування. Завжди. Я готова обійняти, простягнути руку, подарувати сестринське тепло. Чому не спілкуємося? Не знаю! Людина просто не пише, не телефонує.

Конфлікт між сестрами став публічним ще у 2021 році, коли Наталія не прийшла на день народження їхньої матері.

Згодом, після початку повномасштабного вторгнення, суперечності загострилися через позицію старшої доньки Сумської, яка живе в Росії, що також викликало осуд з боку родини.

Попри пережите, акторка не приховує теплих почуттів до сестри та вдячності за роль у її творчій долі.

Наталія залишається для мене найріднішою людиною у світі. Це моя друга мама. Моя хрещена мама в кіно, яка відкрила двері у світ кіно. Саме вона привела мене за руку на кіностудію, де я отримала роль Панночки у фільмі Вечори на хуторі біля Диканьки.

Сумська пригадала, що саме Наталія відкрила їй шлях у кіно: тоді юній Ользі було лише 16 років, і режисер одразу затвердив її на роль.

Усе довгі роки складалося добре, але згодом щось у стосунках між сестрами зламалося. За словами акторки, життя іноді розводить навіть найближчих людей, і не завжди можна зрозуміти, чому так стається. Попри це, вона не тримає образи.

Так уже склалося життя. Інколи доля розводить навіть найближчих людей, і не завжди можна знайти точну причину. Але я не тримаю образи.

Акторка додала, що попри відчуження продовжує вірити у відновлення стосунків із Наталією, адже сімейні зв’язки для неї залишаються найважливішими.

