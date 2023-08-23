Фанати завмерли в очікуванні фіналу! Коли вийде п’ятий сезон серіалу Дивні дива

Якщо ти полюбляєш містерії, жахи та наукову фантастику, певно, оцінив(-ла) серіал Дивні дива? Багато фанатів чекають на п’ятий сезон, який поставить крапку в історії. Але чи довго чекати? Читай у нашому матеріалі, яка дата виходу нового сезону серіалу Дивні дива.

Дивні дива 5 сезон: дата виходу нового сезону серіалу

Довгоочікуваний та фінальний сезон серіалу Дивні дива вийде на стримінговій платформі Netflix. Точної дати виходу наразі немає, але відомо, що це станеться у 2024 році. Найімовірніше — навесні.

Усього епізодів буде вісім. Відома назва першої серії — Розділ перший: Повзання. Знімання фінального сезону мали розпочатися влітку 2023, але поки вони відкладені через нещодавні страйки акторів та сценаристів у США.

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Кіно- та серіальні критики називають серіал одним із флагманських від Netflix. Про успіх свідчать і рейтинги на платформах, чисельні нагороди, як-от Emmy, гільдії кіноакторів США, Американського інституту мистецтв, Critics’ Choice Television Awards та People’s Choice Awards.

Серіал проклав шлях до успіху і молодим акторам. Продюсери брати Даффери обіцяють, що кінцівка серіалу буде епічною та неочікуваною.

Про що серіал Дивні дива

Якщо ти ніколи не дивився(-лась) і гадки не маєш, про що цей серіал, розповідаємо короткий сюжет. А ще ти можеш переглянути трейлер до першого сезону.

Події серіалу відбуваються у 1980-х роках у вигаданому місті Гокінз штату Індіана. Жителі міста натрапляють на дивне явище — Навиворіт. Це паралельний вимір, який випадково відкрили науковці лабораторії.

Як паралельний вимір позначиться на жителях міста? Які дивні дива почнуть відбуватися з дітьми та дорослими? Про все це ти зможеш дізнатися в серіалі.

У серіали грають: Вайнона Райдер, Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфхард, Пол Райзер та інші.

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