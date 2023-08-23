Фанати завмерли в очікуванні фіналу! Коли вийде п’ятий сезон серіалу Дивні дива

Якщо ти полюбляєш містерії, жахи та наукову фантастику, певно, оцінив(-ла) серіал Дивні дива? Багато фанатів чекають на п’ятий сезон, який поставить крапку в історії. Але чи довго чекати? Читай у нашому матеріалі, яка дата виходу нового сезону серіалу Дивні дива.
Довгоочікуваний та фінальний сезон серіалу Дивні дива вийде на стримінговій платформі Netflix. Точної дати виходу наразі немає, але відомо, що це станеться у 2024 році. Найімовірніше — навесні.
Усього епізодів буде вісім. Відома назва першої серії — Розділ перший: Повзання. Знімання фінального сезону мали розпочатися влітку 2023, але поки вони відкладені через нещодавні страйки акторів та сценаристів у США.
Кіно- та серіальні критики називають серіал одним із флагманських від Netflix. Про успіх свідчать і рейтинги на платформах, чисельні нагороди, як-от Emmy, гільдії кіноакторів США, Американського інституту мистецтв, Critics’ Choice Television Awards та People’s Choice Awards.
Серіал проклав шлях до успіху і молодим акторам. Продюсери брати Даффери обіцяють, що кінцівка серіалу буде епічною та неочікуваною.
Якщо ти ніколи не дивився(-лась) і гадки не маєш, про що цей серіал, розповідаємо короткий сюжет. А ще ти можеш переглянути трейлер до першого сезону.
Події серіалу відбуваються у 1980-х роках у вигаданому місті Гокінз штату Індіана. Жителі міста натрапляють на дивне явище — Навиворіт. Це паралельний вимір, який випадково відкрили науковці лабораторії.
Як паралельний вимір позначиться на жителях міста? Які дивні дива почнуть відбуватися з дітьми та дорослими? Про все це ти зможеш дізнатися в серіалі.
У серіали грають: Вайнона Райдер, Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфхард, Пол Райзер та інші.
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