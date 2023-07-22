Велика загроза для кіноіндустрії: що відомо про страйк акторів у США

Кіноіндустрія цього року тішить нас різними вдалими прем’єрами, але над створенням однієї кінострічки працюють сотні людей. Хоча на екрані ми бачимо лише гру акторів, за кадром залишається багато інших спеціалістів. Та навіть роботу акторів можуть недооцінювати. Йдеться не про глядачів, які критикують гру, а про роботодавців.

Саме це змушує акторів виходити на протести. Ми розповімо про страйк акторів у США, чому він виник та як це вплине на індустрію.

Страйк акторів у США: що відомо

Уже кілька місяців триває страйк сценаристів у США, вони вимагають підвищити заробітну плату та не використовувати штучний інтелект для написання сценаріїв. Автори досі не змогли дійти згоди з Альянсом виробників кіно та телебачення. 13 липня 2023 року до протесту сценаристів приєдналися актори.

Зараз також дивляться

Американська гільдія акторів SAG-AFTRA приєдналася до страйку Гільдії сценаристів. Це перший спільний страйк двох гільдій за 60 років. А для Гільдії акторів — перший за 43 роки.

До SAG-AFTRA входить близько 160 000 кіно- і телевізійних акторів США. Вони також вимагають підвищення базових зарплат, відрахувань від показів і гарантій того, що їх не замінить штучний інтелект.

Протест поширюється на тих, хто зайнятий акторською діяльністю, співом або танцями, а також на каскадерів і тих, хто займається лялькарством тощо.

30 червня 2023 року закінчився трирічний контракт, у якому були закріплені домовленості між Гільдією кіноакторів і продюсерськими компаніями. Період консультацій було продовжено до 13 липня, але за цей час не вдалося дійти згоди, тож актори оголосили страйк.

Президентка SAG-AFTRA Френ Дрешер назвала реакцію студій на вимоги акторів образливою і неповажною.

— Я шокована, як до нас ставляться люди, з якими ми працювали. Не можу повірити, чесно кажучи, наскільки ми далекі одне від одного в багатьох речах, як вони прибідняються, кажучи, що втрачають гроші там і тут, і одночасно віддають сотні мільйонів своїм СЕО. Це огидно, — зазначила вона.

Через протести деякі актори покинули навіть червону доріжку гучної прем’єри 2023 року, інші після оголошення страйку навіть не з’являлися на ній.

Чому актори США оголосили страйк

Хоча страйк акторів стосується усіх членів Гільдії, розпочали його актори середньої ланки. Адже саме вони страждають від малої заробітної плати. Наприклад, актор Метт Деймон заявляє, що на покриття медичної страховки необхідна зарплата в розмірі щонайменше $26 тис., тимчасом як AMPTP (Альянс продюсерів кіно і телебачення) пропонував підвищення лише до $11 тис.

Крім цього, акторів незначних ролей хочуть замінити штучним інтелектом. Альянс продюсерів висунув ініціативу створити ШІ, який зміг би застосовувати знімки статистів і поміщати їх у будь-який фільм. Це мало б замінити акторів та значно економити кошти.

Представники SAG-AFTRA заявили, що під час перемовин AMPTP пропонував відкласти обговорення цього питання на три роки або впровадити технологію “відсканування” акторів задля подальшого використання їхніх цифрових версій без додаткових компенсацій і навіть згоди, оплачуючи лише день “сканування”.

Утім, щоб усунути занепокоєння щодо використання штучного інтелекту, великі студії запропонували “новаторську пропозицію”, яка захищатиме цифрову схожість акторів і вимагатиме їхньої згоди, коли цифрові копії використовуватимуть чи вноситимуть зміни.

Ми знаємо, що маленьких ролей не існує. Навіть люди з масовки, які просто сидять у кафе за сусіднім столиком чи прогулюються парком повз головних героїв, створюють необхідну картинку правдивості. Ці актори також витрачають день на знімання та вносять свою лепту у створення картини.

Національний виконавчий директор SAG і головний учасник переговорів Дункан Крабтрі-Айрланд заявив, що це неприйнятно.

— Вони пропонують, щоб наші фонові виконавці могли бути сканованими, отримували оплату за один день, і їх компанія повинна володіти цим сканованим зображенням, їхньою подобою, і мати можливість використовувати його протягом вічності.

Якщо ви вважаєте, що це новаторська пропозиція, я пропоную вам подумати ще раз, — акцентував він.

У відповідь на фінансові вимоги, тобто підвищення зарплат, керівники студій скаржаться, що не мають достатніх коштів для цього. За їх словами, розвиток галузі стримінгу сповільнився. На платформи підписується дедалі менше людей, а бюджети на виробництво контенту лише зростають. Тому студії нібито не мають прибутку.

Позиція Альянсу виробників кіно і телебачення

В Альянсі кажуть, що розчаровані позицією Спілки акторів. У AMPTP заявили, що пропонували найбільше підвищення мінімальної зарплати за 35 років, істотне збільшення пенсійних і страхових внесків, а також інші бонуси та підвищення на 76% закордонних відрахувань від стримінгових шоу.

Генеральний директор Disney Боб Айгер заявив, що вимоги профспілки сценаристів та акторів нереалістичні у своїх очікуваннях, пише Variety.

— Ми говорили про руйнівні сили в цьому бізнесі та про всі проблеми, з якими ми стикаємося під час відновлення після COVID, яке ще триває. Це найгірший час, щоб страйкувати. Я розумію бажання будь-якої профспілкової організації працювати від імені своїх членів, щоб отримати максимальну компенсацію і справедливу винагороду залежно від цінності, яку вони приносять, — заявив Айгер.

Чоловік додав, що з режисерами їм вдалося дійти вигідної угоди, яка відображає цінність, яку вони вносять у кінобізнес.

— Ми хотіли зробити те саме зі сценаристами, і ми хотіли б зробити те саме з акторами. Але у них є певний рівень очікувань, який просто нереалістичний, — стверджує Айгер.

Як страйк акторів вплине на індустрію

Стримінгові платформи створюють продукт у чотири етапи: написання сценарію, знімання, постпродакшен і реліз.

Зараз триває страйк сценаристів, що впливає на перший етап. Якщо раніше студії могли продовжувати роботу над проектами з уже готовими сценаріями, то зараз виникає проблема другого етапу. Адже через страйк акторів не можна провести знімання. Так навіть зупинилося виробництво фільму Дедпул 3.

Ці два страйки фактично зупиняють виробництво фільмів та серіалів, що може відкласти проекти на роки та принести значні збитки індустрії.

Через страйк акторів та сценаристів США вже відклали виробництво таких проектів:

Дивні (Stranger Things)

Хитрості (Hacks)

Останні з нас (The Last of Us)

Американська історія жахів (American Horror Story)

Шершні (Yellowjackets)

Ранкове шоу (The Morning Show)

Оповідь служниці (The Handmaid’s Tale)

Венздей (Wednesday)

Ейфорія (Euphoria)

Аватар 3 (Avatar 3)

Гладіатор 2 (Gladiator 2)

Бітлджус 2 (Beetlejuice 2)

Утім деякі серіали все-таки продовжать знімати, як-от другі сезони Дому дракона і Володаря кілець: Кільця влади. Річ у тім, що актори цих проектів перебувають у британській акторській профспілці. Також раніше зазначалося, що сценарії для цих серіалів готові.

Хто зі знаменитостей підтримує страйк акторів США

Під час страйку акторам не можна просувати фільми, з’являтися на червоних доріжках, давати інтерв’ю тощо. Через це актори одного з найочікуваніших фільмів 2023 року — Оппенгеймер — покинули прем’єру фільму у Лондоні просто посеред заходу.

Акторка Емілі Блант, яка зіграла в Оппенгеймері, напередодні страйку говорила: якщо протест розпочнеться, акторам доведеться покинути прем’єру. Так і сталося.

Страйк офіційно розпочався у розпал прем’єри, і актори, серед яких були Емілі Блант, Флоренс П’ю, Метт Деймон, Кілліан Мерфі та Роберт Дауні молодший, пішли з кінотеатру. Режисер фільму Крістофер Нолан сказав, що підтримує їхнє рішення.

За його словами, актори покинули прем’єру, коли почався страйк, після того, як подію перенесли на годину раніше. Тож акторський склад встиг пройтися червоною доріжкою.

А їхні колеги з другого найочікуванішого фільму Барбі — Марго Роббі та Райан Гослінг — взагалі не з’явилися у Берліні на прем’єру кінострічки на знак солідарності зі страйком акторів в Голлівуді.

До страйку акторів і сценаристів також приєдналися такі ветерани Голлівуду, як Сьюзан Серандон і Бетт Мідлер. Також протест підтримують інші відомі актори, як-от Олівія Вайлд, Джої Кінг, Джессіка Честейн, Марк Руффало.

Stars on Strike:



Olivia Wilde supporting the Cause. pic.twitter.com/PPz2LxZkTB — Derek St. John (@dieter117 on #Threads) (@Dieter117) July 15, 2023

А Джордж Клуні у заяві, надісланій Deadline, сказав, що велика кількість акторів і письменників втратили здатність заробляти на життя. Також додав:

— Це переломний момент у нашій індустрії. Щоб наша галузь вижила, це має змінитися. Для акторів ця подорож починається зараз.

Багато голлівудських акторів не лише відстоюють свої права, а й допомагають іншим. Багато закордонних зірок підтримують Україну та навіть приїжджали до нас. Раніше ми розповідали, хто з зірок приїжджав в Україну.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!