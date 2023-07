Большая угроза для киноиндустрии: что известно о забастовке актеров в США

Киноиндустрия в этом году радует нас разными удачными премьерами, но над созданием одной киноленты работают сотни людей. Хотя на экране мы видим только игру актеров, за кадром остается много других специалистов. Но даже работу актеров могут недооценивать. Речь идет не о зрителях, критикующих игру, а о работодателях.

Именно это заставляет актеров выходить на протесты. Мы расскажем о забастовке актеров в США, почему она возникла и как это повлияет на индустрию.

Уже несколько месяцев длится забастовка сценаристов в США, они требуют повысить заработную плату и не использовать искусственный интеллект для написания сценариев. Авторы до сих пор не смогли прийти к соглашению с Альянсом производителей кино и телевидения. 13 июля 2023 к протесту сценаристов присоединились актеры.

Американская гильдия актеров SAG-AFTRA присоединилась к забастовке сценаристов. Это первая совместная забастовка двух гильдий за 60 лет. А для Гильдии актеров первая за 43 года.

В SAG-AFTRA входит около 160 000 кино- и телевизионных актеров США. Они также требуют повышения базовых зарплат, отчислений от показов и гарантий, что их не заменит искусственный интеллект.

30 июня 2023 года истек трехлетний контракт, в котором были закреплены договоренности между Гильдией киноактеров и продюсерскими компаниями. Период консультаций был продлен до 13 июля, но за это время не удалось прийти к согласию, поэтому актеры объявили забастовку.

Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер назвала реакцию студий на требования актеров оскорбительной и неуважительной.

— Я в шоке, как к нам относятся люди, с которыми мы работали. Не могу поверить, честно говоря, насколько мы далеки друг от друга во многих вещах, как они прибедняются, говоря, что теряют деньги там и здесь, и одновременно отдают сотни миллионов своим СЕО. Это отвратительно, — отметила она.

Fun fact: Fran Drescher—yes The Nanny????—is the president of SAG-AFTRA. #1u #SAGAFTRAstrong pic.twitter.com/NN0faikPJR