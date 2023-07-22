Шоу-биз

Большая угроза для киноиндустрии: что известно о забастовке актеров в США

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 июля 2023, 19:00
Страйк акторів у США: яка його ціль та зв'язку з чим
Фото: Getty Images

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