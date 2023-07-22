Большая угроза для киноиндустрии: что известно о забастовке актеров в США

Киноиндустрия в этом году радует нас разными удачными премьерами, но над созданием одной киноленты работают сотни людей. Хотя на экране мы видим только игру актеров, за кадром остается много других специалистов. Но даже работу актеров могут недооценивать. Речь идет не о зрителях, критикующих игру, а о работодателях.

Именно это заставляет актеров выходить на протесты. Мы расскажем о забастовке актеров в США, почему она возникла и как это повлияет на индустрию.

Забастовка актеров в США: что известно

Уже несколько месяцев длится забастовка сценаристов в США, они требуют повысить заработную плату и не использовать искусственный интеллект для написания сценариев. Авторы до сих пор не смогли прийти к соглашению с Альянсом производителей кино и телевидения. 13 июля 2023 к протесту сценаристов присоединились актеры.

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Американская гильдия актеров SAG-AFTRA присоединилась к забастовке сценаристов. Это первая совместная забастовка двух гильдий за 60 лет. А для Гильдии актеров первая за 43 года.

В SAG-AFTRA входит около 160 000 кино- и телевизионных актеров США. Они также требуют повышения базовых зарплат, отчислений от показов и гарантий, что их не заменит искусственный интеллект.

Протест распространяется на тех, кто занят актерской деятельностью, пением или танцами, а также на каскадеров и тех, кто занимается кукловодством и т.д.

30 июня 2023 года истек трехлетний контракт, в котором были закреплены договоренности между Гильдией киноактеров и продюсерскими компаниями. Период консультаций был продлен до 13 июля, но за это время не удалось прийти к согласию, поэтому актеры объявили забастовку.

Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер назвала реакцию студий на требования актеров оскорбительной и неуважительной.

— Я в шоке, как к нам относятся люди, с которыми мы работали. Не могу поверить, честно говоря, насколько мы далеки друг от друга во многих вещах, как они прибедняются, говоря, что теряют деньги там и здесь, и одновременно отдают сотни миллионов своим СЕО. Это отвратительно, — отметила она.

Из-за протестов некоторые актеры покинули даже красную дорожку громкой премьеры 2023 года, другие после объявления забастовки даже не появлялись на ней.

Почему актеры США объявили забастовку

Хотя забастовка актеров касается всех членов Гильдии, начали ее актеры среднего звена. Ведь именно они страдают от малой заработной платы. Например, актер Мэтт Дэймон заявляет, что на покрытие медицинской страховки необходима зарплата в размере не менее $26 тыс., в то время как AMPTP (Альянс продюсеров кино и телевидения) предлагал повышение до $11 тыс.

Кроме того, актеров незначительных ролей хотят заменить искусственным интеллектом. Альянс продюсеров выдвинул инициативу создать ИИ, который смог бы применять снимки статистов и помещать их в любой фильм. Это должно заменить актеров и значительно экономить средства.

Представители SAG-AFTRA заявили, что во время переговоров AMPTP предлагал отложить обсуждение этого вопроса на три года или внедрить технологию “сканирования” актеров для дальнейшего использования их цифровых версий без дополнительных компенсаций и даже согласия, оплачивая только день “сканирования”.

Впрочем, чтобы устранить обеспокоенность использованием искусственного интеллекта, большие студии предложили “новаторское предложение”, которое будет защищать цифровое сходство актеров и потребовать их согласия, когда цифровые копии будут использовать или вносить изменения.

Мы знаем, что маленьких ролей нет. Даже люди из массовки, которые просто сидят в кафе за соседним столиком или прогуливаются по парку мимо главных героев, создают необходимую картинку правдивости. Эти актеры также тратят день на съемку и вносят свою лепту в создание картины.

Национальный исполнительный директор SAG и главный участник переговоров Дункан Крабтри-Айрланд заявил, что это неприемлемо.

— Они предлагают, чтобы наши фоновые исполнители могли быть сканированы, получали оплату за один день, и их компания должна владеть этим сканированным изображением, их подобием, и иметь возможность использовать его в течение всей вечности.

Если вы считаете, что это новаторское предложение, я предлагаю вам еще раз подумать, — акцентировал он.

В ответ на финансовые требования, то есть повышение зарплат, руководители студий жалуются, что у них нет достаточных средств для этого. По их словам, развитие отрасли стриминга замедлилось. На платформы подписывается все меньше людей, а бюджеты на производство контента только растут. Поэтому у студий, якобы, нет прибыли.

Позиция Альянса производителей кино и телевидения

В Альянсе говорят, что разочарованы позицией Союза актеров. В AMPTP заявили, что предлагали наибольшее повышение минимальной зарплаты за 35 лет, существенное увеличение пенсионных и страховых взносов, а также другие бонусы и повышение на 76% отчислений от стриминговых шоу.

Генеральный директор Disney Боб Айгер заявил, что требования профсоюза сценаристов и актеров нереалистичны в своих ожиданиях, пишет Variety.

— Мы говорили о разрушительных силах в этом бизнесе и обо всех проблемах, с которыми мы сталкиваемся во время восстановления после COVID, которое продолжается. Это самое худшее время, чтобы бастовать. Я понимаю желание любой профсоюзной организации работать от имени своих членов, чтобы получить максимальную компенсацию и справедливое вознаграждение в зависимости от приносимой ими ценности, — заявил Айгер.

Мужчина добавил, что с режиссерами им удалось прийти к выгодному соглашению, отражающему ценность, которую они вносят в кинобизнес.

— Мы хотели сделать то же со сценаристами, и мы хотели бы сделать то же с актерами. Но у них есть определенный уровень ожиданий, просто нереалистичный, — утверждает Айгер.

Как забастовка актеров повлияет на индустрию

Стриминговые платформы создают продукт в четыре этапа: написание сценария, съемка, постпродакшен и релиз.

Сейчас идет забастовка сценаристов, влияющая на первый этап. Если раньше студии могли продолжать работу над проектами с уже готовыми сценариями, то сейчас возникает проблема второго этапа. Ведь из-за забастовки актеров нельзя провести съемки. Так даже остановилось производство фильма Дэдпул 3.

Эти две забастовки фактически останавливают производство фильмов и сериалов, что может отложить проекты на годы и принести сильные убытки индустрии.

Из-за забастовки актеров и сценаристов США уже отложили производство таких проектов:

Очень странные дела (Stranger Things)

Хитрости (Hacks)

Последние из нас (The Last of Us)

Американская история ужасов (American Horror Story)

Шершни (Yellowjackets)

Утреннее шоу (The Morning Show)

Рассказ служанки (The Handmaid’s Tale)

Уэнсдей (Wednesday)

Уэнсдей (Wednesday) Эйфория (Euphoria)

Аватар 3 (Avatar 3)

Гладиатор 2 (Gladiator 2)

Битлджус 2 (Beetlejuice 2)

Впрочем, некоторые сериалы все-таки продолжат снимать, например, вторые сезоны Дома дракона и Властелина колец: Кольца власти. Дело в том, что актеры этих проектов находятся в британском актерском профсоюзе. Ранее отмечалось, что сценарии для этих сериалов готовы.

Кто из знаменитостей поддерживает забастовку актеров США

Во время забастовки актерам нельзя продвигать фильмы, появляться на красных дорожках, давать интервью. Поэтому актеры одного из самых ожидаемых фильмов 2023 года — Оппенгеймер — покинули премьеру фильма в Лондоне прямо посреди мероприятия.

Актриса Эмили Блант, сыгравшая в Оппенгеймере, накануне забастовки говорила, что если протест начнется, актерам придется покинуть премьеру. Так и вышло.

Забастовка официально началась в разгар премьеры, и актеры, среди которых были Эмили Блант, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Киллиан Мерфи и Роберт Дауни младший, ушли из кинотеатра. Режиссер фильма Кристофер Нолан сказал, что поддерживает их решение.

По его словам, актеры покинули премьеру, когда началась забастовка, после того, как событие перенесли на час раньше. Актерский состав успел пройтись по красной дорожке.

А их коллеги из второго ожидаемого фильма Барби — Марго Робби и Райан Гослинг — вообще не явились в Берлине на премьеру киноленты в знак солидарности с забастовкой актеров в Голливуде.

К забастовке актеров и сценаристов присоединились также такие ветераны Голливуда, как Сьюзан Серандон и Бэтт Мидлер. Также протест поддерживают другие известные актеры, такие как Оливия Уайлд, Джоуи Кинг, Джессика Честейн, Марк Руффало.

Stars on Strike:



Olivia Wilde supporting the Cause. pic.twitter.com/PPz2LxZkTB — Derek St. John (@dieter117 on #Threads) (@Dieter117) July 15, 2023

А Джордж Клуни в заявлении, посланном Deadline, сказал, что большое количество актеров и писателей потеряли способность зарабатывать на жизнь. Также добавил:

— Это переломный момент в нашей индустрии. Чтобы наша отрасль выжила, это должно измениться. Для актеров это путешествие начинается сейчас.

Многие голливудские актеры не только отстаивают свои права, но и помогают другим. Многие зарубежные звезды поддерживают Украину и даже приезжали к нам. Ранее мы рассказывали, кто из звезд приезжал в Украину.

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