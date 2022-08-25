Без пижамы и лишнего на столе! Как организовать дистанционное обучение ребенка

Уже в сентябре в Украине начнется учеба в смешанном или дистанционном формате. Для детей важно оборудовать удобное место для обучения дома, и в этом им должны помочь родители.

Несколько важных советов для мам и пап, как организовать дистанционное обучение для детей дома, подготовили специалисты Проекта Кешер в Украине.

Как подготовить ребенка к онлайн-обучению

Главное, чтобы родители смогли правильно подготовить ребенка к дистанционному обучению и мотивировать его, а не навредить или отбить желание учиться в целом. Дети часто посещают школу не ради новых знаний, а для общения со сверстниками.

Поэтому, когда такая возможность исчезает, детей следует поддерживать, правильно поощрять учиться и помогать в случае возникновения трудностей. В разговоре следует использовать следующие мотивационные регуляторы:

Знания нужны для воплощения мечты.

Знания делают тебя самостоятельным.

Знания помогут тебе найти свое место в жизни, свое призвание и т.д.

Даже если раньше у ребенка не было проблем с самодисциплиной и учебным процессом, не стоит всю ответственность за организацию онлайн-обучения перекидывать на него.

Как организовать учебное место

Очень часто родители сталкиваются с проблемой организации отдельного места обучения ребенка, ведь нужно выделить такую ​​комнату, в которую никто не будет заходить и в которой будет хорошее освещение. Эта комната должна хорошо проветриваться и иметь удобные стол и стул.

Ребенок не должен учиться в постели или на кухне, развалившись на кресле. Это формирует плохую привычку и нарушает ритм и расписание дня, что может привести к плохим результатам в обучении.

По возможности, уберите из виду все, что может отвлекать от обучения: игрушки, гаджеты, домашних животных и т.д.

Это сложно сделать, если у вас небольшая квартира, но, в любом случае, стол и стул, а также тишину на время занятий можно и нужно обеспечить.

Если есть такая возможность, предоставьте ребенку отдельный гаджет для учебы: ноутбук, компьютер, планшет или телефон (однако маленькие экраны не рекомендованы). Если такой возможности нет, у ребенка должен быть отдельный аккаунт для обучения на вашем устройстве.

Дисциплина во время онлайн-обучения

Иногда бывает так, что дети в новых условиях нарушают дисциплину и срывают уроки, отрывают других учеников, грубят учителям, или наоборот — малоактивны, не слушают информацию, отвлекаются на другие гаджеты или игры.

Все это может быть результатом стресса для ребенка и новых условий: иногда такие занятия становятся скучными для учащихся, потому что у них нет возможности пообщаться с другими детьми.

Родителям важно постоянно оговаривать важность обучения и самодисциплины, интересоваться школьными достижениями у учителей и хвалить ребенка за его достижения.

Ребенок должен сам понять, что дистанционное обучение — это та же школа, только в других условиях.

Также ненавязчиво контролируйте учебный процесс. Некоторые дети могут уклоняться от обучения или выполнения задач, пользуясь недостаточной компетенцией родителей. Они могут объяснять это техническими неполадками, особенностями программ и т.д.

Если ребенок боится камер

Такие ситуации также имеют место, ведь дети часто беспокоятся о своем внешнем виде и о том, как их оценивают сверстники. Не стоит забывать о злых “шутках” детей: один скриншот от одноклассника способен разрушить самооценку ребенка и надолго оставить ощущение дискомфорта во время проведения урока.

Перед началом онлайн-занятий родителям следует проговорить с ребенком все эти моменты.

Объясните нормы этикета на онлайн-занятиях : сидеть нужно так же, как и в школе, ведь все тебя могут видеть через камеру.

: сидеть нужно так же, как и в школе, ведь все тебя могут видеть через камеру. Подготовьте одежду , которую ребенок будет одевать на занятия: не стоит заниматься в пижаме или домашней одежде.

, которую ребенок будет одевать на занятия: не стоит заниматься в пижаме или домашней одежде. Следите за собой и другими членами семьи, проживающими вместе с вами: часто во время таких уроков может появиться мама в неглиже, или же семейные ссоры будут слышны во время видеоурока. Такие ситуации могут смутить и ребенка, и его одноклассников.

Общие советы: как организовать дистанционное обучение

Регулярно общайтесь с ребенком, интересуйтесь его учебным процессом, помогайте с выполнением домашних заданий и объясняйте темы, если ребенок не смог разобраться с ними сам(-а).

Если вашему ребенку тяжело дается освоение компьютера, разберитесь в технологиях вместе — не стоит бросать ребенка один на один в такой период.

Разрешайте ребенку чаще видеться с друзьями , проводите с ним физкультминутку и больше гуляйте , ведь обучение за экраном сильно вредит детскому организму.

, проводите с ним , ведь обучение за экраном сильно вредит детскому организму. Поддерживайте ребенка и не скупитесь на нежные слова и теплые объятия — детская психика не в состоянии справиться со стрессом самостоятельно.

А что из школьного инвентаря стоит купить в этом году для ребенка? В нашем материале ты можешь найти полный список необходимых в школе вещей.

Подпишись на наш Telegram и пересылай наши материалы своим друзьям: мы стараемся для тебя!