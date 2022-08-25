1 сентября на носу, а школа ничего не сообщает? Почему задерживается подготовка к учебному году-2022

Уже через неделю украинские дети должны сесть за парты или экраны гаджетов, чтобы присоединиться к учебному процессу. Впрочем, родители сетуют: осень на носу, однако о формате обучения до сих пор ничего не известно.
На важные вопросы о начале учебного года-2022 в Украине в эфире телемарафона ответил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.
Новый учебный год начинается 1 сентября, но в необычных для украинцев форматах из-за вторжения Российской империи на нашу землю.
Я уверен, что военные администрации, которые должны согласовывать открытие той или иной школы и введение офлайн-режима, справятся с этой задачей до начала нового учебного года.
Сейчас продолжаются инспекции школ касательно готовности начать учебный процесс именно в учебных учреждениях. В первую очередь — проверяется наличие укрытий.
По нашей информации, около 50% школ обустроены укрытиями. Эта цифра постоянно растет, мы это отслеживаем. Согласно ситуации с безопасностью в регионе, там будет начат учебный процесс.
Я убежден, что 1 сентября учеба начнется.
Я убежден, что 1 сентября учеба начнется.
Такие учения мы рекомендовали провести перед началом нового учебного года.
Мы даже предлагали провести родительское собрание перед началом учебного года в укрытиях, чтобы родители самостоятельно могли оценить качество и надежность этого укрытия и принять решение о форме обучения для собственного ребенка.
До нас доходят сигналы о том, что в разных регионах собираются какие-то подписи, но Министерство образования и науки таких указаний и даже рекомендаций не давало.
Согласно действующему законодательству, за безопасность и деятельность учебного учреждения несет ответственность учредитель и руководитель такого учреждения.
А если ты с ребенком находишься за границей, читай про образование для украинских школьников в Европе: в какую школу подаваться и какая ответственность ждет тех, кто не отдаст ребенка в школу.
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