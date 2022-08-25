1 сентября на носу, а школа ничего не сообщает? Почему задерживается подготовка к учебному году-2022

Уже через неделю украинские дети должны сесть за парты или экраны гаджетов, чтобы присоединиться к учебному процессу. Впрочем, родители сетуют: осень на носу, однако о формате обучения до сих пор ничего не известно.

На важные вопросы о начале учебного года-2022 в Украине в эфире телемарафона ответил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Будет ли праздник 1 сентября в этом году?

Новый учебный год начинается 1 сентября, но в необычных для украинцев форматах из-за вторжения Российской империи на нашу землю.

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Для временно оккупированных территорий и территорий повышенной опасности образовательный процесс будет проходить в онлайн-режиме.

Для территорий, скажем, безопасных, где подготовлены укрытия для участников образовательного процесса, будет введен офлайн-режим — аудиторный или смешанная форма обучения (офлайн-режим с использованием технологий дистанционного обучения).

Когда будет известно, каким будет учебный год 2022?

Я уверен, что военные администрации, которые должны согласовывать открытие той или иной школы и введение офлайн-режима, справятся с этой задачей до начала нового учебного года.

Сейчас продолжаются инспекции школ касательно готовности начать учебный процесс именно в учебных учреждениях. В первую очередь — проверяется наличие укрытий.

По нашей информации, около 50% школ обустроены укрытиями. Эта цифра постоянно растет, мы это отслеживаем. Согласно ситуации с безопасностью в регионе, там будет начат учебный процесс.

Я убежден, что 1 сентября учеба начнется.

Проводится ли обучение детей, как вести себя во время воздушной тревоги?

Такие учения мы рекомендовали провести перед началом нового учебного года.

Мы даже предлагали провести родительское собрание перед началом учебного года в укрытиях, чтобы родители самостоятельно могли оценить качество и надежность этого укрытия и принять решение о форме обучения для собственного ребенка.

Кто отвечает за безопасность ребенка в школе? Имеют ли право школы собирать подписи родителей об их персональной ответственности за жизнь ребенка во время учебы?

До нас доходят сигналы о том, что в разных регионах собираются какие-то подписи, но Министерство образования и науки таких указаний и даже рекомендаций не давало.

Согласно действующему законодательству, за безопасность и деятельность учебного учреждения несет ответственность учредитель и руководитель такого учреждения.

Больше подробностей про учебный год-2022 смотри в видео:

А если ты с ребенком находишься за границей, читай про образование для украинских школьников в Европе: в какую школу подаваться и какая ответственность ждет тех, кто не отдаст ребенка в школу.

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