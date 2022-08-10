Нумо розвиватись! В Україні створили мобільний застосунок для дошкільнят із пізнавальними іграми

UNICEF в Україні створив мобільний застосунок для дошкільнят Нумо розвивальні ігри, щоб допомогти батькам знайти цікаві та пізнавальні заняття для своїх малюків.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у своєму Telegram-каналі.

Близько двох третин дітей вимушено покинули домівки й переїхали в межах України або за кордон — такі дані наводять в UNICEF Україна.

Не всі малюки мають змогу ходити в дитсадки. За кордоном мами самотужки закривають і хатні справи, і робочі, — каже дружина президента.

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Безкоштовний українськомовний застосунок від UNICEF містить інтерактивні вправи, ігри, малюнки, які поділені за віком та складністю.

Безпечний застосунок допоможе дитині тренувати логіку, креативність та необхідні навички, поки батьки зайняті своїми справами.

А ще дуже зручно користуватись застосунком в дорозі або укритті, адже він працює без інтернету. Достатньо просто завантажити його на:

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А щоб малюк не проводив увесь свій час у гаджетах, збережи собі список дитячих книг для прочитання влітку.

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