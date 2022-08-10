Давайте развиваться! В Украине создали мобильное приложение для дошкольников с познавательными играми

UNICEF в Украине создал мобильное приложение для дошкольников Нумо розвивальні ігри, чтобы помочь родителям найти интересные и познавательные занятия для своих малышей.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.

Около 2/3 детей вынужденно покинули дома и переехали в пределах Украины или за границу — такие данные приводят в UNICEF Украина.

Не все малыши могут ходить в детсады. За границей мамы самостоятельно закрывают и домашние дела, и рабочие, — говорит супруга президента.

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Бесплатное украиноязычное приложение от UNICEF содержит интерактивные упражнения, игры, рисунки, которые разделены по возрасту и сложности.

Безопасное приложение поможет ребенку тренировать логику, креативность и необходимые навыки, пока родители заняты своими делами.

А еще очень удобно использовать приложение в дороге или укрытии, ведь оно работает без интернета. Достаточно просто скачать его на:

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А чтобы малыш не проводил все свое время в гаджетах, сохрани себе список детских книг для прочтения летом.

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