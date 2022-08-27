Советы

“Скоро 1 сентября. Как учителям и родителям подготовиться к учебному году с детьми в современных условиях?”

Отвечает
Светлана Ройз
Светлана Ройз

Детский семейный психолог

Виктория Мельник, редактор сайта 27 августа 2022, 09:00
Как учителям подготовиться к учебному году
Фото: Unsplash, Depositphotos

Советы

“Скоро 1 сентября. Как учителям и родителям подготовиться к учебному году с детьми в современных условиях?”
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Светлана Ройз
Светлана Ройз
Детский семейный психолог

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