“Скоро 1 сентября. Как учителям и родителям подготовиться к учебному году с детьми в современных условиях?”

Детский семейный психолог
В таких условиях, как дети учились последние два с половиной года — все педагоги и школьники, студенты и родители стали просто героями! Сейчас ситуация осложнилась в связи с войной в Украине, поэтому формат обучения 2022 года остается открытым: целесообразно ли отпускать ребенка в офлайн-школу?
В любом случае родителям и детям нужно быть готовыми к новому учебному году. Чтобы для всех нас процесс обучения не стал испытанием для психики, стоит подумать о нескольких вещах и придерживаться некоторых рекомендаций.
Детский психолог Светлана Ройз дала несколько советов изданию НВ. Ими мы делимся с вами.
Следует понимать, что летний “откат” в знаниях является абсолютной нормой, к тому же в наших реалиях. В этом году мы не можем спрогнозировать, сколько времени нужно выделить на повторение материала. Детям важно объяснить, чтобы снять их тревогу: все постепенно вспомним.
То же самое касается письменных и читальных навыков ребенка: многие отвыкли от ручки и книги, поэтому могут наблюдаться некоторое ухудшение почерка, техники чтения. Родителям важно снисходительно относиться к детям и вместе дополнительно заниматься письмом и читать книги.
Главное — не забывать об отдыхе и давать мышцам детского тела достаточное количество отдыха.
Главное — не забывать об отдыхе и давать мышцам детского тела достаточное количество отдыха.
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Еще несколько советов: как вернуть обычные навыки ребенка без травм для психики?
Интересный факт: если ребенок крутит что-то в руках во время занятия, качается на стуле или выполняет другие однотонные движения — это не является признаком отвлечения, а наоборот! Как правило, так дети концентрируются на материале и лучше его запоминают.
Интересный факт: если ребенок крутит что-то в руках во время занятия, качается на стуле или выполняет другие однотонные движения — это не является признаком отвлечения, а наоборот! Как правило, так дети концентрируются на материале и лучше его запоминают.
За это время дети привыкли держать телефон в руках. Забирать гаджеты из их жизни полностью — плохая идея, поэтому лучше подумать о том, как включить приложения на телефоне в учебный процесс.
Сейчас абсолютно всем нужно быть осведомленными в психологической этике и базовых знаниях по ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Ребенок может отреагировать на резкий звук или триггерные фото/видео/иллюстрации. Поэтому нужно помнить о безопасности, структуре обучения и поддержке.
Безопасность является ключевым моментом в настоящем. Нужно создавать ее, как только это сейчас возможно, чтобы каждый ребенок имел возможность уединиться и чувствовал комфорт во время обучения, знал четкие правила и не выходил за пределы.
Структура является одной из составляющих безопасного пространства: расписание занятий делает день предсказуемым, а это, в свою очередь, порождает чувство контроля над своей жизнью.
Поддержка объединяет, дает ощущение, что рядом с тобой всегда стоит тот, кто придет тебе на помощь. Можно начинать занятия по объединительным движениям или песням, начать ритуалы приветствия и прощания.
Также нужно поощрять обучение похвалой за результаты и помощью с проблемными моментами.
Также важным этапом в подготовке ребенка к школе является его рабочее место. Особенно это важно, если обучение будет проходить дистанционно, тогда родителям нужно качественно оборудовать учебное место дома — как это сделать, мы рассказывали ранее.
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