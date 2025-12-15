В Украине будут по-новому объявлять воздушную тревогу: как это повлияет на ее продолжительность

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram сообщила, что на территории всей страны будет введен новый подход к оглашению воздушных тревог — детали заявления читай в материале.

Тревога по районам областей Украины: как это будет работать

Как отметила Свириденко, ГСЧС вместе с ВС и ОВА запустили разделение тревог по районам по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Такое перераспределение поможет уменьшить продолжительность опасности в тех местах, где в конкретный момент нет реальной угрозы.

Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев.

На первом этапе тестирования эта система действовала в 13 регионах, но теперь будет распространена на все области Украины. Новый подход уже сократил продолжительность тревог, особенно в прифронтовых и центральных регионах государства.

По словам Свириденко, наибольший эффект нововведения был зафиксирован в Днепропетровской области, где отдельные общины получили более ста дополнительных дней без тревог. Также существенно сократилось время продолжительности тревог в Сумской и Харьковской областях более чем на месяц.

Это позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать более стабильно и поддерживать экономическую активность в регионах, — отметила премьер-министр.

Также следует отметить, что передача сигнала от ВС к ГСЧС занимает не несколько минут, а от 8 до 15 секунд, что значительно повышает оперативность и реагирование на опасность.

