Для тебя Война в Украине

В Украине будут по-новому объявлять воздушную тревогу: как это повлияет на ее продолжительность

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 15 декабря 2025, 13:20 2 мин.
воздушные тревоги по районам
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь