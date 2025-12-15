В Україні по-новому оголошуватимуть повітряну тривогу: як це вплине на її тривалість

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram повідомила, що на території всієї країни буде запроваджено новий підхід до оголошення повітряних тривог — деталі заяви читай у матеріалі.

Тривога по районах областей України: як це працюватиме

Як зазначила Свириденко, ДСНС разом із ПС та ОВА запустили поділ тривог по районах по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. Такий перерозподіл допоможе скоротити тривалість небезпеки у тих місцях, де в конкретний момент немає реальної загрози.

Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

На першому етапі тестування ця система діяла у 13 регіонах, але тепер буде поширена на всі області України. Новий підхід вже скоротив тривалість тривог, особливо це стосується прифронтових та центральних регіонів держави.

За словами Свириденко, найбільший ефект нововведення було зафіксовано у Дніпропетровській області, де окремі громади отримали понад сотню додаткових днів без тривог. Також суттєво скоротився час тривалості тривог у Сумській та Харківській областях більш ніж на місяць.

Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах, — зазначила прем’єр-міністр.

Також варто зауважити, що передання сигналу від ПС до ДСНС займає не кілька хвилин, а від 8 до 15 секунд, що значно підвищує оперативність та реагування на небезпеку.

