Смертоносная модификация: характеристики Искандер-К, которыми РФ обстреливает Украину

Прошлая ночь для украинцев снова стала ужасной: российские оккупанты массово обстреляли Умань в Черкасской области и Днепр — об этом мы уже подробно говорили в предыдущих материалах.

Вчера путинские войска сознательно ударили высокоточным оружием по мирному населению Николаева. По предварительной информации ОК Юг, для удара по Николаеву россияне использовали ракеты Калибр.

Сегодня спикер воздушных сил Юрий Игнат в телемарафоне Єдині новини отметил, что также Россия использовала ракеты типа Искандер-К, которые очень сложно обнаружить. Одна из них нанесла удар по многоэтажке в Николаеве.

— По уточненной информации, летели с южной стороны ракеты Искандер-К. Это крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и Калибр, но Искандер-К — это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая.

Эта ракета летит очень низко. В том и состоит проблема ее обнаружения и также сбивания. Но такие ракеты сбивались нашей противовоздушной обороной, — сказал Игнат.

Игнат также добавил, что оккупанты запускали ракеты из четырех самолетов тактической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

О характеристиках ракет Искандер-К и почему они так опасны — объясняем дальше.

Характеристики ракет для Искандер-К: Р-500 (9М723)

Существует вариант с использованием двух крылатых ракет Р-500, который называется Искандер-К.

длина — 7,3 м;

дальность стрельбы — 500 км;

масса взрывной части — 470 кг;

масса ракеты — 3800 кг;

высота во время полета на цель — от 7 м до 6 км;

максимальная высота, на которую может подняться ракета — более 100 км;

скорость ракеты в начале траектории — 2100 м/c.

В течение всего полета ракета автоматически корректирует свой курс и приспосабливается к рельефу местности. Военные эксперты считают ракеты Искандер-К разработанными на основе крылатой ракеты семьи Калибр.

Считается, что Искандер-К является аэробалистической ракетой.

Искандер является более мощным оружием по сравнению с Калибром, потенциально такие ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками. В комплексах используются сверхманевровые баллистические ракеты со стелс-технологиями и ложными мишенями во избежание систем противовоздушной обороны.

Это также усложняет возможность украинским ПВО заметить цель.

Стало известно, что этой ночью россияне ударили по городам Украины ракетами Х-101. Читай характеристики смертоносных Х-101 в нашем другом материале.

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Фото: Wikipedia.