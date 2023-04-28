Смертоносна модифікація: характеристики Іскандер-К, якими РФ обстрілює Україну

Минула ніч для українців знову стала жахливою: російські окупанти масово обстріляли Умань у Черкаській області та Дніпро — про це ми вже детально говорили у попередніх матеріалах.

Вчора ж путінські війська свідомо вдарили високоточною зброєю по мирному населенню Миколаєва. За попередньою інформацією ОК Південь, для удару по Миколаєву росіяни використали ракети Калібр.

Сьогодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат в телемарафоні Єдині новини зазначив, що також Росія використала ракети типу Іскандер-К, які дуже складно виявити. Одна з них завдала удару по багатоповерхівці у Миколаєві.

— За уточненою інформацією, летіли з південного напрямку ракети Іскандер-К. Це крилата ракета, яка, в принципі, має такі самі тактико-технічні характеристики, як і Калібр, але Іскандер-К — це ракета наземного базування, не балістична, а крилата.

Ця ракета летить дуже низько. В тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивались нашою протиповітряною обороною, — сказав Ігнат.

Ігнат також додав, що окупанти запускали ракети з чотирьох літаків тактичної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Про характеристики ракет Іскандер-К та чому вони такі небезпечні — пояснюємо далі.

Характеристики ракет для Іскандер-К: Р-500 (9М723)

Існує варіант з використанням двох крилатих ракет Р-500, який називається Іскандер-К. довжина — 7,3 м;

дальність стрільби — 500 км;

маса вибухової частини — 470 кг;

маса ракети — 3800 кг;

висота під час польоту на ціль — від 7 м до 6 км;

максимальна висота, на яку може піднятися ракета — понад 100 км;

швидкість ракети на початку траєкторії — 2100 м/c.

Протягом усього польоту ракета автоматично коригує свій курс та пристосовується до рельєфу місцевості. Військові експерти вважають ракети Іскандер-К розробленими на основі крилатої ракети родини Калібр.

Вважається, що Іскандер-К є аеробалістичною ракетою.

Іскандер є більш потужною зброєю порівняно з Калібром, потенційно такі ракети можуть бути оснащені ядерними боєголовками. У комплексах використовуються надманеврові балістичні ракети зі стелс-технологіями та помилковими мішенями, щоб уникнути систем протиповітряної оборони. Це також ускладнює можливість українським ППО помітити ціль.

Стало відомо, що цієї ночі росіяни вдарили по містах України ракетами Х-101. Читай характеристики смертоносних Х-101 у нашому іншому матеріалі.

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Фото: Wikipedia.