Смертоносна модифікація: характеристики Іскандер-К, якими РФ обстрілює Україну

Минула ніч для українців знову стала жахливою: російські окупанти масово обстріляли Умань у Черкаській області та Дніпро — про це ми вже детально говорили у попередніх матеріалах.
Вчора ж путінські війська свідомо вдарили високоточною зброєю по мирному населенню Миколаєва. За попередньою інформацією ОК Південь, для удару по Миколаєву росіяни використали ракети Калібр.
Сьогодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат в телемарафоні Єдині новини зазначив, що також Росія використала ракети типу Іскандер-К, які дуже складно виявити. Одна з них завдала удару по багатоповерхівці у Миколаєві.
— За уточненою інформацією, летіли з південного напрямку ракети Іскандер-К. Це крилата ракета, яка, в принципі, має такі самі тактико-технічні характеристики, як і Калібр, але Іскандер-К — це ракета наземного базування, не балістична, а крилата.
Ця ракета летить дуже низько. В тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивались нашою протиповітряною обороною, — сказав Ігнат.
Ця ракета летить дуже низько. В тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивались нашою протиповітряною обороною, — сказав Ігнат.
Ігнат також додав, що окупанти запускали ракети з чотирьох літаків тактичної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.
Про характеристики ракет Іскандер-К та чому вони такі небезпечні — пояснюємо далі.
Існує варіант з використанням двох крилатих ракет Р-500, який називається Іскандер-К.
Протягом усього польоту ракета автоматично коригує свій курс та пристосовується до рельєфу місцевості. Військові експерти вважають ракети Іскандер-К розробленими на основі крилатої ракети родини Калібр.
Вважається, що Іскандер-К є аеробалістичною ракетою.
Вважається, що Іскандер-К є аеробалістичною ракетою.
Іскандер є більш потужною зброєю порівняно з Калібром, потенційно такі ракети можуть бути оснащені ядерними боєголовками. У комплексах використовуються надманеврові балістичні ракети зі стелс-технологіями та помилковими мішенями, щоб уникнути систем протиповітряної оборони.
Стало відомо, що цієї ночі росіяни вдарили по містах України ракетами Х-101. Читай характеристики смертоносних Х-101 у нашому іншому матеріалі.
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Фото: Wikipedia.