Какие страны первыми признали независимость Украины: хроника поддержки с первых дней

24 августа мы отмечаем День независимости Украины — событие, которое определило наше проевропейское будущее и стало причиной нынешней полномасштабной войны, ведь Россия как преемница бывшей советской империи, до сих пор не может простить Украине ее свободы.

Как мы боролись за свою волю — коротко погрузимся в исторический контекст и расскажем, какие именно страны первыми признали независимость Украины, и какие последствия это имело для международной политики.

Как был принят Акт о независимости Украины

Первую Декларацию о государственном суверенитете Украина приняла 16 июня 1990 года — правда, тогда речь шла о статусе внутри СССР.

Но уже в 1991 году в Москве произошел неудачный путч: кучка старых просоветских чиновников попыталась свергнуть последнего президента СССР Михаила Горбачева и сохранить империю былого образца.

Переворот, как известно, не удался, а Советский Союз в итоге распался окончательно. И тогда Украина вторично провозгласила свою независимость: теперь уже не в составе империи, а как равноправное с Россией государство.

Именно украинская независимость подтолкнула развал Советского Союза.

Сначала депутаты Верховной Рады 24 августа 1991 приняли Акт провозглашения независимости Украины. Это был крайне лаконичный документ — всего 93 слова, напечатанные на пишущей машинке, уместившиеся на одном листе.

А уже 1 декабря народ поддержал Акт независимости государства на всеукраинском референдуме — более 90% пришедших отдать свой голос — а это почти 29 миллионов — сказали свободе “да”.

Какие страны первыми признали независимость Украины, и какое это имело значение для нашего мирового признания — рассказываем дальше.

Какие страны первыми поддержали и признали независимость Украины

Признание Украины как независимого государства — это гораздо больше, чем дипломатическая формальность. Это знак, что страна на равных входит в общество наций, на нее распространяются международные соглашения и она становится полноправным субъектом международных отношений. То есть сама определяет свою внешнюю политику.

Первыми независимость Украины признали три государства: Польша, Канада и Россия под руководством Бориса Ельцина.

Самой первой страной мира, официально признавшей Украину 2 декабря 1991, была Польша.

И это очень символично — ближайший сосед, в прошлом также страна-империя, поддержка которой сразу прибавила вес нашим стремлениям. 4 января были установлены дипломатические отношения, а 18 мая 1992 года в Варшаве был подписан Договор о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве.

В тот же день, 2 декабря 1991, независимость Украины признала Канада — первой среди западных государств.

На такое решение, несомненно, повлияла мощная украинская диаспора — более полутора миллионов человек, имеющих вес в канадской политике.

Благодаря украинцам в Канаде уже в 1992 году были установлены дипломатические отношения, открылось Посольство Канады в Киеве и Посольство Украины в Оттаве, землю для которого приобрел канадский бизнесмен украинского происхождения.

Также 2 декабря 1991 независимость Украины признала Россия, точнее — РСФСР, ее тогдашнее правительство. И это означало, что Россия принимает новую действительность.

В последующие дни и недели о признании украинской независимости заявили Чехословакия, Венгрия и другие наши соседи.

Кстати, первые дипломатические отношения были установлены именно с венграми уже с 3 декабря 1991 года.

В том же декабре договорились об обмене дипломатами с Литвой, Болгарией, Арменией, Израилем, Беларусью и Молдовой.

США признали независимость Украины 25 декабря 1991 года. Об этом решении заявил в своем обращении к нации президент Джордж Буш-старший.

Одновременно он сообщил о распаде Советского Союза. В целом независимая Украина установила дипломатические отношения со 182 странами мира.

