ФСБ готовила теракт в Ивано-Франковске: как школьница спасла десятки жизней

Российская агентура работает в Украине десятилетиями. Но во время полномасштабной войны под активную вербовку попадают все больше людей, особенно подростки, люди старшего возраста, безработные граждане.

Для воплощения преступных намерений или терактов россияне либо предлагают хорошую оплату, либо шантажируют и запугивают.

Так, во время войны украинцев ловили на слежке за военными объектами, “доставкой” взрывчатки в общественные места, фиксировании мест ПВО и т.д. Последний случай — россияне попытались устроить теракт в Ивано-Франковске. Но не вышло. 15-летняя девочка уберегла свою жизнь и других.

СБУ предотвратила теракт в Ивано-Франковске

В Службе безопасности Украины поделились, что 15-летняя школьница смогла предотвратить теракт в центральном парке Ивано-Франковска. Информационная кампания “Спали” ФСБшника от СБУ и Нацполиции оказалась эффективной.

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске. По результатам действий на опережение заблокирована попытка ФСБ взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в центральном парке города.

По информации СБУ 15-летняя школьница обратилась в чат-бот СБУ, где сообщила о намерении российских агентов завербовать ее для совершения теракта.

На мессенджер девочки пришло уведомление от сотрудника российской спецслужбы, где предлагали деньги в обмен на сотрудничество.

Правоохранители узнали, что девочка должна была изготовить взрывное устройство, “усилить” его гайками и спрятать в термос.

Чтобы не вызвать подозрений у родных, куратор из ФСБ поручил девушке собирать взрывное устройство в съемной квартире.

Затем девочке сообщили, что она должна доставить взрывчатку в центральный парк Ивано-Франковска в час пик, когда там будет как можно больше людей.

Россияне собирались убить и саму девочку, и большое количество гражданских людей в парке. Когда школьница отказалась нести взрывчатку в парк, сотрудники ФСБ стали ей угрожать, что сдадут СБУ. Однако украинские спецслужбы уже сопровождали девочку на каждом шагу.

Так удалось не только сорвать теракт, но и задокументировать его подготовку и процесс вербования ребенка пошагово.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), устанавливаются все лица россиян, которые могут быть причастны к организации теракта.

Раньше мы рассказывали, что мотивирует предателей Украины.

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