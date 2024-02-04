Знати історію своєї країни варто хоча б для того, аби розуміти причини та наслідки тих або інших важливих суспільних подій. Історія України сповнена важливими й позитивними подіями, однак також вона мала й чимало трагічних моментів. Один із них — аварія на Чорнобильській АЕС.

Й досі перебувати у зоні відчуження є небезпечно, а з початком повномасштабного вторгнення екскурсії туди припинилися зовсім — через мінування. Однак відвідати Чорнобиль таки можна у доповненій реальності!

Як відвідати Чорнобильську зону безпечно і до чого тут організація єМузей — розповідаємо далі.

Зараз також дивляться

Екскурсія Чорнобилем: як відвідати безпечно

Організація єМузей займається зацифруванням музейних цінностей та памʼяток, аби зберегти історію України та доступно розповісти її нашим громадянам й цілому світові.

У співпраці з Національним музеєм Чорнобиль, організація створила імерсійну екскурсію зоною відчуження у віртуальній реальності.

Відвідувачі зможуть роздивитись в деталях Припʼять, саркофаг і навіть побувати в серці реактора. Відвідати таку виставку можна з вівторка по суботу, придбавши квиток до музею.

Засновник єМузей Дмитро Матяш поділився, що задля створення такої екскурсії було використано унікальні фотопанорами Миколи Омельченка.

— Наша задача — популяризувати українську історію та культуру. Саме цифрові технології допомагають нам збільшити цікавість людей різного віку до музеїв і значно збільшити їхню відвідуваність, — розповів Дмитро Матяш.

Нині відвідати Чорнобильську зону відчуження неможливо через мінування. Ніхто також не береться припускати, скільки часу піде на розмінування та коли такі екскурсії стануть можливими.

Саме тому Національний музей Чорнобиль та організація єМузей використали інновації для створення VR-екскурсії.

Побачити Чорнобиль під час війни: єМузей створив VR-екскурсію зоною відчуження / 2 Фотографії

— Над рішенням про віртуальну мандрівку зоною навіть не думали. Тільки ми запропонували таке зробити — одразу отримали погодження. І тепер відвідати Чорнобиль — реально у віртуальній реальності, — поділився засновник єМузею.

Раніше ми також розповідали тобі про Десятинну церкву та можливість побачити її у доповненій реальності в Києві.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.