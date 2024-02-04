Подорожі та натхнення

Побачити Чорнобиль під час війни: єМузей створив VR-екскурсію зоною відчуження

Вікторія Мельник, журналістка сайту 04 Лютого 2024, 11:00
чорнобиль
Фото: Pexels

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