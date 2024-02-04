Знать историю своей страны следует хотя бы для того, чтобы понимать причины и последствия тех или иных важных общественных событий. История Украины полна важных и позитивных событий, однако также она имела и немало трагических моментов. Один из них — авария на Чернобыльской АЭС.

До сих пор находиться в зоне отчуждения опасно, а с началом полномасштабного вторжения экскурсии туда прекратились совсем — из-за минирования. Однако посетить Чернобыль можно в дополненной реальности!

Как посетить Чернобыльскую зону безопасно и при чем здесь организация еМузей — рассказываем дальше.

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Экскурсия по Чернобылю: как посетить безопасно

Организация еМузей занимается оцифровкой музейных ценностей и достопримечательностей, чтобы сохранить историю Украины и доступно рассказать её нашим гражданам и целому миру.

В сотрудничестве с Национальным музеем Чернобыль, организация создала иммерсионную экскурсию по зоне отчуждения в виртуальной реальности.

Посетители смогут рассмотреть Припять, саркофаг и даже побывать в сердце реактора. Посетить такую выставку можно со вторника по субботу, купив билет в музей.

Основатель еМузей Дмитрий Матяш поделился, что для создания такой экскурсии были использованы уникальные фото-панорамы Николая Омельченко.

— Наша задача — популяризировать украинскую историю и культуру. Именно цифровые технологии помогают нам увеличить интерес людей всех возрастов к музеям и значительно увеличить их посещаемость, — рассказал Дмитрий Матяш.

В настоящее время посетить Чернобыльскую зону отчуждения невозможно из-за минирования. Никто также не берется предполагать, сколько времени уйдет на разминирование и когда такие экскурсии станут возможны.

Именно поэтому Национальный музей Чернобыль и организация еМузей использовали инновации для создания VR-экскурсии.

Увидеть Чернобыль во время войны: еМузей создал VR-экскурсию по зоне отчуждения / 2 Фотографии

— Над решением о виртуальном путешествии по зоне даже не думали. Только мы предложили такое сделать — сразу же получили согласование. И теперь посетить Чернобыль можно в виртуальной реальности, — поделился основатель еМузея.

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