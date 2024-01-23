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Лишь отсканируй QR-код: в Киеве можно увидеть Десятинную церковь благодаря дополненной реальности

Виктория Мельник, журналист сайта 23 января 2024, 13:00
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