Лишь отсканируй QR-код: в Киеве можно увидеть Десятинную церковь благодаря дополненной реальности

Знать свою историю, значит быть сознательным и “подкованным” гражданином, которого не обманешь российскими нарративами и вражеской пропагандой. Ведь в настоящее время полномасштабная война только подсветила: без знания истории нация может исчезнуть.

Однако часто трудно углубиться в познание того, чего не можешь даже увидеть. Однако решение этой проблемы нашли в организации єМузей, который занимается оцифровкой музейных ценностей и культурного достояния.

Теперь увидеть Десятинную церковь на улице Владимирской в Киеве возле Национального музея истории Украины можно в дополненной реальности с помощью своего смартфона! Как это работает и кто стал инициатором проекта — читай дальше.

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Десятинная церковь в Киеве: что известно и как увидеть

Фундамент Десятинной церкви находится на улице Владимирской в Киеве. Эта культурная достопримечательность украинской истории была уничтожена дважды — во время монгольского штурма Киева 1240 и в 1928 коммунистической властью.

Однако благодаря организации єМузей и ее основателю Дмитрию Матяшу, возле Национального музея истории Украины установили новый информационный стенд.

Просканировав QR-код на стенде своим смартфоном, все желающие смогут прочитать и услышать интересную информацию о церкви, а также увидеть и прикоснуться к Десятинной церкви в дополненной реальности.

Также команда єМузей создала 3D-копии трех крестов, ныне хранящихся в Национальном музее истории. Эти кресты были найдены во время археологических раскопок на месте Десятинной церкви.

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— Создать нечто, чего не существует в реальности, — всегда сложная задача. Мы благодарны за помощь Николаю Мазуренко, создавшему модель церкви по историческим схемам и планам в 3D, в этом ему помогал археолог Виталий Козюба. Национальный музей истории Украины также предоставил свои трехмерные модели, разработанные Владимиром Колыбенко и Ольгой Кирилюк.

Лишь отсканируй QR-код: в Киеве можно увидеть Десятинную церковь благодаря дополненной реальности / 3 Фотографии

Мы можем уверенно сказать: мы воссоздали церковь в ее аутентичном виде, она соответствует исторической действительности, — рассказал Дмитрий.

Инициатор также добавил, что сейчас видит свою миссию по сохранению наследия Украины, популяризации нашей культуры в мире. Ведь, отметил Дмитрий Матяш, враги хотят уничтожить нас не только физически, но и как носителей определенной культуры.

Однако, кроме полномасштабной войны, забытье и разрушение угрожает украинским архитектурным памятникам и из-за бездействия украинцев. Раньше мы рассказывали тебе о разваливающихся на глазах памятках архитектуры и что нужно делать, чтобы этого избежать.

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