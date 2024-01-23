Знати свою історію — означає бути свідомим та “підкованим” громадянином, якого не обдуриш російськими наративами та ворожою пропагандою. Адже нині повномасштабна війна лише підсвітила: без знання історії нація може зникнути.

Однак доволі часто важко заглибитися у пізнання того, чого не можеш навіть побачити. Проте розв’язання цієї проблеми знайшли в організації єМузей, який займається оцифруванням музейних цінностей та культурного надбання.

Відтепер побачити Десятинну церкву на вулиці Володимирській в Києві біля Національного музею історії України можна у доповненій реальності за допомогою свого смартфона! Як це працює та хто став ініціатором проекту — читай далі.

Зараз також дивляться

Десятинна церква у Києві: що відомо та як побачити

Фундамент Десятинної церкви знаходяться на Володимирській вулиці у Києві. Ця культурна памʼятка української історії була знищена двічі — під час монгольського штурму Києва 1240 року та в 1928 році комуністичною владою.

Однак завдяки організації єМузей та її засновнику Дмитру Матяшу, біля Національного музею історії України встановили новий інформаційний стенд.

Зісканувавши QR-код на стенді своїм смартфоном, всі охочі зможуть прочитати та почути цікаву інформацію про церкву, а також побачити та навіть доторкнутися до Десятинної церкви у доповненій реальності.

Також команда єМузею створила 3D-копії трьох хрестів, які нині зберігаються в Національному музеї історії. Ці хрести буди знайдені під час археологічних розкопок на місці Десятинної церкви.

— Створити щось, чого не існує в реальності — завжди складна задача. Ми вдячні за допомогу Миколі Мазуренку, який створив модель церкви за історичними схемами та планами в 3D, в цьому йому допомагав археолог Віталій Козюба. Національний музей історії України також надав свої тривимірні моделі, що були розроблені Володимиром Колибенком та Ольгою Кирилюк.

Лише відскануй QR-код: у Києві можна побачити Десятинну церкву завдяки доповненій реальності / 3 Фотографії

Тож можемо впевнено сказати: ми відтворили церкву в її автентичному вигляді, вона відповідає історичній дійсності, — розповів Дмитро.

Ініціатор також додав, що нині вбачає свою місію у зберіганні спадщини України, популяризації нашої культури у світі. Адже, наголосив Дмитро Матяш, вороги хочуть знищити нас не лише фізично, а і як носіїв певної культури.

Однак окрім повномасштабної війни, занедбання та забуття загрожує українським архітектурним памʼяткам й через бездіяльність українців. Раніше ми розповідали тобі про памʼятки архітектури, які розвалюються на очах, і що потрібно робити, щоб цього уникнути.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.