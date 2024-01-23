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Лише відскануй QR-код: у Києві можна побачити Десятинну церкву завдяки доповненій реальності

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Січня 2024, 13:00
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