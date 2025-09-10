Тут не буде фуа-гра: які страви їсть король Чарльз

Колишній королівський шеф-кухар Мервін Вічерлі, який пропрацював у палаці 33 роки, в інтерв’ю The Sun розповів про меню короля Чарльза та особливості харчування британської династії.

Він здивував тим, що королівська родина не влаштовує розкішний бенкет щовечора, натомість віддає перевагу простим, але якісним стравам.

Що полюбляє їсти король та які страви найчастіше потрапляють на стіл монаршої родини — переповідаємо найцікавіше.

Що їсть король Чарльз та інші члени королівської родини

Мервін стверджує, що вся родина приділяє особливу увагу своїй їжі. Зокрема його високість любить особисто керувати меню та організацією застіль.

— Якби вечеря відбувалася в Хайгроуві (заміському будинку Чарльза — ред.) і вони були б тільки самі, у них просто були б столи для гри у карти у вітальні та дуже проста вечеря: перша страва, основна страва, десерт.

Замість того щоб постійно гадати, що кожен представник родини хоче з’їсти, королівські особи отримують меню. У ньому пропонують на вибір перші та основні страви, а також десерти.

Смаколики готують й королівським улюбленцям. Мервін розповів, як готував булочки для коргі королеви Єлизавети, поки та пила чай.

Про собак її величності королеви справді добре дбали, але собаки Чарльза та Камілли трохи простіші.

Принц Вільям і принц Гаррі іноді виходили з палацу, щоб піти до ресторанів з друзями. Втім, їхнього батька це не дуже влаштовувало.

— Коли Вільям підріс, він дуже хотів ходити до бургерних та піцерій, але це не дуже влаштовувало його батька. Вони нечасто робили таке, хоча всі їхні друзі робили це. Вони залишалися вдома і їли пиріг з патокою та подібні речі.

Королівська родина не схильна їсти під час публічних заходів, оскільки приходить багато людей, які хочуть з ними поспілкуватися. В результаті вони часто залишаються голодними.

— Тому я завжди залишав їжу в холодильнику, щоб їм було чим перекусити.

Сніданки завжди були дуже важливими для його величності. Серед улюблених страв у цю пору дня компоти з фруктів та мюслі. Король п’є чай просто так, не додаючи до них тістечка або інші десерти.

Вечеряє Чарльз о восьмій вечора. Страва складається переважно з рябчика або лосося разом із сезонними продуктами.

