Коли сходить перша зірка на Святвечір 2025: точний час для кожного регіону України

Перша зірка, яка сходить на небосхилі 24 грудня, символічно починає святкування Різдва. Адже за біблійною легендою, саме вона вказала шлях волхвам до місця народження немовляти Ісуса.

Коли сходить перша зірка 24 грудня 2025 року — дізнайся у матеріалі.

Коли зійде різдвяна зірка 24 грудня 2025

У північній півкулі Землі роль різдвяної зірки випадає зірці Капелла, що належить до сузір’я Візничого.

Різдвяна зірка сходить над північно-східним горизонтом приблизно між 16.00 та 18.00 годинами за київським часом.

Вона добре помітна на небі: світить золотавим світлом і майже не мерехтить.

Першими в Україні Капеллу побачать на Луганщині — о 16.08, бо цей регіон знаходиться найбільш на сході.

У Києві Капелла з’явиться о 16.36.

А останніми спостерігати Різдвяну зорю зможуть на Закарпатті — о 17.16, бо там західна частина країни, і зірка піднімається над горизонтом пізніше.

Причина цих відмінностей проста: час сходу різдвяної зірки залежить від географічної довготи місцини. Чим далі на схід — тим раніше видно сходження.

У Харкові різдвяна зірка зійде о 16.15

у Сумах – 16.18

у Полтаві – 16.23

у Дніпрі — о 16.25

у Запоріжжі – 16.27

у Чернігові – 16.29

у Черкасах – 16.34

у Кропивницькому – 16.35

у Херсоні – 16.41

у Миколаєві – 16.42

у Житомирі – 16.45

в Одесі, Вінниці — о 16.49

у Рівному – 16.53

у Хмельницькому – 16.54

у Львові — о 17.04

в Івано-Франківську — о 17.05

у Тернополі — о 16.59

у Чернівцях — о 17.02

в Ужгороді – 17.16.

Коли з’явиться перша зірка на Різдво і як її знайти на небосхилі

Щоб знайти Капеллу на Святвечір:

Повернися обличчям на північний схід одразу після заходу Сонця.

Шукай яскраву жовту зорю, що вже піднялася над горизонтом.

За ясної погоди її легко побачити навіть у великих містах.

Також спробуй знайти інші відомі зірки з сузір’я Візничого — Бетельгейзе, Сіріус, Ригель, Альдебаран і Поллукс. Разом вони утворюють на нічному небі шестигранник.

Джерело: Universemagazine.

