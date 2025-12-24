З Різдвом Христовим 2025: привітання в картинках від Вікон

Різдво вже на порозі. Багато хто з українців святкує його 25 грудня, разом з усім світом, інші ж 7 січня. На Святвечір збирається чи не вся родина. За столом лунають слова подяки та привітання.

А що робити, якщо твої рідні та друзі далеко і ти не можеш їх привітати особисто?

Правильно — відправити листівку. Нині, коли ми живемо в час цифрових технологій не треба бігти на пошту та чекати кілька днів, поки листівка прийде.

Можна відправити електронну листівку за допомогою соціальних мереж чи месенджеру.

Вікна підготували для тебе привітання з Різдвом у картинках. Завантажуй та надсилай!

З Різдвом 2025 — картинки

А ще читай вірші на Різдво, щоб привітати ними своїх рідних та друзів.

