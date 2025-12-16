Вірші на Різдво 2025: добірка найкращих поезій для привітань

Шукаєш особливі вірші на Різдво 2025, які б говорили голосом сьогодення? Традиційні різдвяні вірші про ясну зірку та диво в яслах сьогодні звучать інакше, адже наше сьогодення сповнене не лише світлом надії, а й болем боротьби.

У часи великих випробувань найбільшу силу мають вірші на Різдво про війну в Україні — рядки, що стають оберегом і молитвою. Це вірші про Різдво та Україну, де кожне слово дихає незламністю.

Ми зібрали для вас добірку унікальних віршів, які допоможуть висловити найважливіші почуття: віру в перемогу, любов до близьких та гордість за нашу країну.

Вірші на Різдво про війну в Україні: слова, що гартують дух

Ці рядки народжені в окопах, у домівках, де чекають, та в серцях, що моляться за мир. Вони — про нашу реальність, про біль і незламність, які йдуть пліч-о-пліч.

***

В темнім бліндажі, де пахне димом,

Замість куті — тривога на столі.

Та в серці воїна, міцнім і невловимім,

Горить Різдвяна зірка на землі.

Він молиться не про дари й багатство,

А щоб додому повернутись знов,

І щоб над вільним українським братством

Зійшла назавжди Божа любов.

***

На ялинці — не іграшки, а сльози,

Що застигли кришталем від молитов.

І різдвяні тріскучії морози

Несуть звістку від фронтових вітров.

Та ми вірим: народиться Спаситель,

І з ним — правда, що здолає всяке зло.

І в наш дім повернеться воїн-визволитель,

Щоб добро навіки перемогло.

***

Свічка пам’яті в домі, свічка в небі горить,

А над полем кривавим ворожий снаряд летить.

В цю Різдвяну хвилину, в цю священну годину,

Просим в Бога не дива — а зберігши родину.

Щоб снаряди замовкли хоча б на світанок,

Щоб у брата живого був ще завтра сніданок.

Щоб надія зорею зійшла над землею,

І щоб Син Божий мир нам приніс із собою.

***

Не в яскині сьогодні — в підвалі холодному,

Народилася віра в дитяткові втомленому.

Мати пестить маля, та колиска — з-під зброї,

І не ангели — дрони кружляють надворі.

Але погляд дитячий — чистіший за небо,

В ньому сила майбутня, і наша потреба —

Захистити Різдво це, криваве, гірке,

Щоб наступне було вже щасливе й легке.

***

Замість першої зірки — спалахи “Градів”,

І вечеря не вдома, а серед побратимів.

Та дідух уяви стоїть посеред хати,

І шепоче молитву зажурена мати.

І колядка прадавня, що в серці лунає,

Наче щит, від осколків бійця захищає.

Бо Христос народився не в славі й палатах,

А в серцях українських, нескорених, в святих.

Вірші про Різдво та Україну

Навіть у найтемнішу ніч народжується світло. Різдво — це непереможний символ віри в те, що майбутнє, за яке ми боремося, обов’язково настане. Ці вірші — про любов до рідної землі та незгасиму надію.

***

Хай летить колядка понад світом,

Від Карпат до донбаських степів,

І розкаже і дорослим, і дітям,

Що Христос народився і зрадів.

Він зрадів, що Вкраїна не скорилась,

Що стоїть, мов твердиня, віки.

Щоб над нею зоря засвітилась,

І назавжди згинули вороги.

***

Сяє зірка — не просто різдвяна,

Це тризуб в золотім промені.

Україно моя, Богом дана,

Ти воскреснеш у славі й вогні!

І колядка лунає крилата

Про народження вільних людей.

З нами Бог, з нами правда і мати,

І мільйони нескорених ідей.

Різдвяні вірші-привітання 2025: коротко про головне

Іноді для найщиріших побажань достатньо кількох слів. Ці короткі вірші про Різдво ідеально підійдуть для СМС, листівок чи привітань у соцмережах, щоб передати тепло найріднішим.

***

Хай різдвяне диво станеться,

І закінчиться війна.

Мир і радість хай зостануться,

І щаслива вся сім’я!

***

З Різдвом Христовим вас вітаю,

І перемоги нам бажаю!

Хай Бог хоронить кожну хату,

І береже в бою солдата!

***

Хай у вашій оселі

Будуть свята веселі!

Хай лунає колядка,

І все буде в порядку!

Нехай ці рядки зігріють ваші серця та серця ваших близьких. Світлого вам Різдва і такої омріяної Перемоги.

Але зимові свята продовжуються, і попереду — Новий рік, який ми зустрічаємо з новими сподіваннями. І якщо ти шукаєш, як привітати рідних не лише віршами, а й щирими словами від серця, ми підготували для тебе кілька теплих варіантів.

