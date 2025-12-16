Вірші на Різдво 2025: добірка найкращих поезій для привітань

Шукаєш особливі вірші на Різдво 2025, які б говорили голосом сьогодення? Традиційні різдвяні вірші про ясну зірку та диво в яслах сьогодні звучать інакше, адже наше сьогодення сповнене не лише світлом надії, а й болем боротьби.
У часи великих випробувань найбільшу силу мають вірші на Різдво про війну в Україні — рядки, що стають оберегом і молитвою. Це вірші про Різдво та Україну, де кожне слово дихає незламністю.
Ми зібрали для вас добірку унікальних віршів, які допоможуть висловити найважливіші почуття: віру в перемогу, любов до близьких та гордість за нашу країну.
Вірші на Різдво про війну в Україні: слова, що гартують дух
Ці рядки народжені в окопах, у домівках, де чекають, та в серцях, що моляться за мир. Вони — про нашу реальність, про біль і незламність, які йдуть пліч-о-пліч.
***
В темнім бліндажі, де пахне димом,
Замість куті — тривога на столі.
Та в серці воїна, міцнім і невловимім,
Горить Різдвяна зірка на землі.
Він молиться не про дари й багатство,
А щоб додому повернутись знов,
І щоб над вільним українським братством
Зійшла назавжди Божа любов.
***
На ялинці — не іграшки, а сльози,
Що застигли кришталем від молитов.
І різдвяні тріскучії морози
Несуть звістку від фронтових вітров.
Та ми вірим: народиться Спаситель,
І з ним — правда, що здолає всяке зло.
І в наш дім повернеться воїн-визволитель,
Щоб добро навіки перемогло.
***
Свічка пам’яті в домі, свічка в небі горить,
А над полем кривавим ворожий снаряд летить.
В цю Різдвяну хвилину, в цю священну годину,
Просим в Бога не дива — а зберігши родину.
Щоб снаряди замовкли хоча б на світанок,
Щоб у брата живого був ще завтра сніданок.
Щоб надія зорею зійшла над землею,
І щоб Син Божий мир нам приніс із собою.
***
Не в яскині сьогодні — в підвалі холодному,
Народилася віра в дитяткові втомленому.
Мати пестить маля, та колиска — з-під зброї,
І не ангели — дрони кружляють надворі.
Але погляд дитячий — чистіший за небо,
В ньому сила майбутня, і наша потреба —
Захистити Різдво це, криваве, гірке,
Щоб наступне було вже щасливе й легке.
***
Замість першої зірки — спалахи “Градів”,
І вечеря не вдома, а серед побратимів.
Та дідух уяви стоїть посеред хати,
І шепоче молитву зажурена мати.
І колядка прадавня, що в серці лунає,
Наче щит, від осколків бійця захищає.
Бо Христос народився не в славі й палатах,
А в серцях українських, нескорених, в святих.
Вірші про Різдво та Україну
Навіть у найтемнішу ніч народжується світло. Різдво — це непереможний символ віри в те, що майбутнє, за яке ми боремося, обов’язково настане. Ці вірші — про любов до рідної землі та незгасиму надію.
***
Хай летить колядка понад світом,
Від Карпат до донбаських степів,
І розкаже і дорослим, і дітям,
Що Христос народився і зрадів.
Він зрадів, що Вкраїна не скорилась,
Що стоїть, мов твердиня, віки.
Щоб над нею зоря засвітилась,
І назавжди згинули вороги.
***
Сяє зірка — не просто різдвяна,
Це тризуб в золотім промені.
Україно моя, Богом дана,
Ти воскреснеш у славі й вогні!
І колядка лунає крилата
Про народження вільних людей.
З нами Бог, з нами правда і мати,
І мільйони нескорених ідей.
Різдвяні вірші-привітання 2025: коротко про головне
Іноді для найщиріших побажань достатньо кількох слів. Ці короткі вірші про Різдво ідеально підійдуть для СМС, листівок чи привітань у соцмережах, щоб передати тепло найріднішим.
***
Хай різдвяне диво станеться,
І закінчиться війна.
Мир і радість хай зостануться,
І щаслива вся сім’я!
***
З Різдвом Христовим вас вітаю,
І перемоги нам бажаю!
Хай Бог хоронить кожну хату,
І береже в бою солдата!
***
Хай у вашій оселі
Будуть свята веселі!
Хай лунає колядка,
І все буде в порядку!
Нехай ці рядки зігріють ваші серця та серця ваших близьких. Світлого вам Різдва і такої омріяної Перемоги.
Але зимові свята продовжуються, і попереду — Новий рік, який ми зустрічаємо з новими сподіваннями. І якщо ти шукаєш, як привітати рідних не лише віршами, а й щирими словами від серця, ми підготували для тебе кілька теплих варіантів.
