Християнські вірші на Різдво, які можна вивчити разом із дітьми

Різдво — найулюбленіше родинне свято, сповнене особливої магії Святвечора. Кожна свічка на столі, кожен колосок наче зберігає дотик давнини, коли народжувалося диво.

А ще — вірші про Різдво, поетичні перекази біблійних історій про новонародженого Ісуса — ці рядки оживають у серцях і теж стають частиною свята.

Які християнські вірші вивчити на Різдво дітям і дорослим — гарна добірка для тебе у матеріалі.

Християнські вірші на Різдво для дітей

Вивчаючи з дитиною вірші на Різдво, ми вчимо її бути добрішою, співчувати іншим і не втрачати надії навіть у важкі часи. А ще — бути милосердними та шанувати духовні традиції.

О Різдво! Розпроміниться серце

Від Пречистого ймення: Любов.

Божа ласка і радість проллється

В тишу рідних домівок й церков.

Над Вселеною — голуб надії —

Богодух. Над Христом — янголя.

Породілля крізь сльози радіє.

Пеленає святе Немовля.

***

А світ тоді був майже як сьогодні —

Усі відтінки зла і темноти.

Серця байдужі, зболені, холодні.

В очах туман безвиході застиг…

Пророчих слів не чути цілу вічність.

Месію вже давно ніхто не жде.

Втомився обиватель пересічний

Від думки, що ось-ось Христос прийде…

Хвилини, дні, роки, десятиліття —

На битім місці тупцяло життя.

Тріпав колючий вітер днів лахміття.

Здіймав угору відчай сірий стяг.

Здавалося, вдивлялись зором щирим

У небо лиш волхви і пастухи,

Коли над світом бруду і зневіри

Мостом з’єднались Вічності шляхи.

Христос прийшов, Своєму слову вірний,

Щоб запалити світло у пітьмі,

Щоб принести на землю звістку миру,

Щоб грішник з Ним у небі бути міг.

Він знов прийде. І виключно за тими,

Хто очі віри в небо спрямував.

А доти нас у темряві вестиме

Назустріч Небесам зоря Різдва… (Ju Lia)

***

***

В короні Неба — золота колиска.

Блакитноперий Ангел нахиливсь.

Вселенна… І зоря пречиста зблизька:

Ісус Христос від Діви народивсь.

Божественно. Пресвітло. І казково.

У діадемі Вічної Краси

Дитятком Споконвічне стало Слово,

І світ Його Молитвою зросив… (Надія Кметюк)

Християнські вірші на Різдво Христове для дорослих

Через християнські вірші на Різдво ми торкаємося самого сенсу свята народження Христа. Християнські вірші допомагають зрозуміти біблійну історію не як легенду, а як живе диво, про яке можна розповісти проникливо і просто.

В обіймах ночі земля дрімає…

О, Боже любий, яка краса!

Яскраво місяць в висотах сяє,

А небо чисте, немов роса.

Про щось тихенько шепочуть зорі,

Все небо повне незримих див,

Та що це сталось? Десь там — в просторі

Порушив тишу чудовий спів.

Його почувши, земля здригнулась,

На мить завмерла від цих чудес.

Пташки й дерева від сну проснулись —

Земля приймає гостей з небес.

Збулись, нарешті, слова пророчі,

В людському тілі зійшла Любов,

Коли все спало в обіймах ночі

На землю з неба Христос прийшов.

Коли дивлюсь я на ці події,

Міцніє віра моя й любов,

А в грудях серце моє радіє –

Це ж ради мене Христос прийшов.

Лишив простори і славу неба,

На хрест піднявся, щоб там вмирать,

Тепер повірить Йому лиш треба,

І дар спасіння Його прийнять.

Нехай в це славне різдвяне свято,

Забувши зло і лишивши гріх,

Прийде до Бога людей багато,

Бо Він сьогодні спасає всіх.

Христос родився! Нехай лунає

Хвала й подяка Йому від нас,

Хай все творіння Йому співає

У цей чудовий різдвяний час!

***

Вона вдивлялась в темні очі неба.

Питала скрушно: “Господи, чому

Твоєму Сину народитись треба,

Там, де немає прихистку Йому”.

Вслухалась пильно в перший крик дитяти,

Стискала ніжно пальчики малі…

Отій, що дано небо обіймати,

Чомусь забракло місця на землі.

Не все вона тоді могла збагнути —

Їй не відкрився Божий задум весь.

Але в ту мить так мріялось почути

Всевладний голос з осяйних небес.

— Чому не відгукнулись на потребу? —

Гнітили серце болю шкарваші.

Вона ж в руках своїх тримала Небо…

Воно — тримало Всесвіт у душі. (Ольга Міцевська)

***

Усе минає, гасне і сплива,

Лише вона над грішною землею

Сріблиться милосердною зорею,

Відвічна ласка Божого Різдва!

Небес прещедра голуба канва

І білий світ над чорною ріллею —

Сам Бог тебе леліє, цвіт-лілеє, —

О, Україно, ти віки жива!

Ти, як і Він, з народження терпіла,

Але рука Господня охрестила

Твій люд, і землю, і твоє буття . . .

Цвітіть, ряснійте, ниви колоскові!

У Нім, у Нім — у Вічному Христові

І доля й щастя, сила і життя! (Микола Щербак)

***

Запросіть родину на вечерю!

Хай кутя запахне на столі,

Хай згорять яскравою свічею

Всі печалі, смутки і жалі!

Хай у вашім домі стане ясно,

Хай серця наповнить дух Різдва,

А Ісус вам подарує рясно

Радості, любові і добра.

Хай у вашім домі буде щастя, —

Вже от-от народиться Христос!

Хай усе задумане удасться

Й поряд завше буде рідний хтось.

Скатертина срібною парчею,

На ялинці — вогники горять…

Запросіть родину на вечерю,

Хай панує Божа благодать! (Ольга Сапріянчук)

