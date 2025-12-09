Христианские стихи на Рождество, которые можно выучить вместе с детьми

Рождество — самый любимый семейный праздник, наполненный особой магией Святого Вечера. Каждая свеча на столе, каждый колосок словно хранит прикосновение древности, когда рождалось чудо.
А ещё — стихи о Рождестве, поэтичные пересказы библейских историй о новорождённом Иисусе — эти строки оживают в сердцах и тоже становятся частью праздника.
Какие христианские стихи выучить на Рождество детям и взрослым — красивая подборка поэзии для тебя в материале.
Христианские стихи на Рождество для детей
Изучая с ребёнком стихи на Рождество, мы учим его быть добрее, сочувствовать другим и не терять надежды даже в тяжёлые времена. А ещё — быть милосердными и уважать духовные традиции.
О Різдво! Розпроміниться серце
Від Пречистого ймення: Любов.
Божа ласка і радість проллється
В тишу рідних домівок й церков.
Над Вселеною — голуб надії —
Богодух. Над Христом — янголя.
Породілля крізь сльози радіє.
Пеленає святе Немовля.
***
А світ тоді був майже як сьогодні —
Усі відтінки зла і темноти.
Серця байдужі, зболені, холодні.
В очах туман безвиході застиг…
Пророчих слів не чути цілу вічність.
Месію вже давно ніхто не жде.
Втомився обиватель пересічний
Від думки, що ось-ось Христос прийде…
Хвилини, дні, роки, десятиліття —
На битім місці тупцяло життя.
Тріпав колючий вітер днів лахміття.
Здіймав угору відчай сірий стяг.
Здавалося, вдивлялись зором щирим
У небо лиш волхви і пастухи,
Коли над світом бруду і зневіри
Мостом з’єднались Вічності шляхи.
Христос прийшов, Своєму слову вірний,
Щоб запалити світло у пітьмі,
Щоб принести на землю звістку миру,
Щоб грішник з Ним у небі бути міг.
Він знов прийде. І виключно за тими,
Хто очі віри в небо спрямував.
А доти нас у темряві вестиме
Назустріч Небесам зоря Різдва… (Ju Lia)
***
***
В короні Неба — золота колиска.
Блакитноперий Ангел нахиливсь.
Вселенна… І зоря пречиста зблизька:
Ісус Христос від Діви народивсь.
Божественно. Пресвітло. І казково.
У діадемі Вічної Краси
Дитятком Споконвічне стало Слово,
І світ Його Молитвою зросив… (Надія Кметюк)
Христианские стихи на Рождество Христово для взрослых
Через христианские стихи на Рождество мы прикасаемся к самому смыслу праздника рождения Христа. Христианские стихи помогают понять библейскую историю не как легенду, а как живое чудо, о котором можно рассказать проникновенно и просто.
В обіймах ночі земля дрімає…
О, Боже любий, яка краса!
Яскраво місяць в висотах сяє,
А небо чисте, немов роса.
Про щось тихенько шепочуть зорі,
Все небо повне незримих див,
Та що це сталось? Десь там — в просторі
Порушив тишу чудовий спів.
Його почувши, земля здригнулась,
На мить завмерла від цих чудес.
Пташки й дерева від сну проснулись —
Земля приймає гостей з небес.
Збулись, нарешті, слова пророчі,
В людському тілі зійшла Любов,
Коли все спало в обіймах ночі
На землю з неба Христос прийшов.
Коли дивлюсь я на ці події,
Міцніє віра моя й любов,
А в грудях серце моє радіє –
Це ж ради мене Христос прийшов.
Лишив простори і славу неба,
На хрест піднявся, щоб там вмирать,
Тепер повірить Йому лиш треба,
І дар спасіння Його прийнять.
Нехай в це славне різдвяне свято,
Забувши зло і лишивши гріх,
Прийде до Бога людей багато,
Бо Він сьогодні спасає всіх.
Христос родився! Нехай лунає
Хвала й подяка Йому від нас,
Хай все творіння Йому співає
У цей чудовий різдвяний час!
***
Вона вдивлялась в темні очі неба.
Питала скрушно: “Господи, чому
Твоєму Сину народитись треба,
Там, де немає прихистку Йому”.
Вслухалась пильно в перший крик дитяти,
Стискала ніжно пальчики малі…
Отій, що дано небо обіймати,
Чомусь забракло місця на землі.
Не все вона тоді могла збагнути —
Їй не відкрився Божий задум весь.
Але в ту мить так мріялось почути
Всевладний голос з осяйних небес.
— Чому не відгукнулись на потребу? —
Гнітили серце болю шкарваші.
Вона ж в руках своїх тримала Небо…
Воно — тримало Всесвіт у душі. (Ольга Міцевська)
***
Усе минає, гасне і сплива,
Лише вона над грішною землею
Сріблиться милосердною зорею,
Відвічна ласка Божого Різдва!
Небес прещедра голуба канва
І білий світ над чорною ріллею —
Сам Бог тебе леліє, цвіт-лілеє, —
О, Україно, ти віки жива!
Ти, як і Він, з народження терпіла,
Але рука Господня охрестила
Твій люд, і землю, і твоє буття . . .
Цвітіть, ряснійте, ниви колоскові!
У Нім, у Нім — у Вічному Христові
І доля й щастя, сила і життя! (Микола Щербак)
***
Запросіть родину на вечерю!
Хай кутя запахне на столі,
Хай згорять яскравою свічею
Всі печалі, смутки і жалі!
Хай у вашім домі стане ясно,
Хай серця наповнить дух Різдва,
А Ісус вам подарує рясно
Радості, любові і добра.
Хай у вашім домі буде щастя, —
Вже от-от народиться Христос!
Хай усе задумане удасться
Й поряд завше буде рідний хтось.
Скатертина срібною парчею,
На ялинці — вогники горять…
Запросіть родину на вечерю,
Хай панує Божа благодать! (Ольга Сапріянчук)
