Христианские стихи на Рождество, которые можно выучить вместе с детьми

Рождество — самый любимый семейный праздник, наполненный особой магией Святого Вечера. Каждая свеча на столе, каждый колосок словно хранит прикосновение древности, когда рождалось чудо.

А ещё — стихи о Рождестве, поэтичные пересказы библейских историй о новорождённом Иисусе — эти строки оживают в сердцах и тоже становятся частью праздника.

Какие христианские стихи выучить на Рождество детям и взрослым — красивая подборка поэзии для тебя в материале.

Христианские стихи на Рождество для детей

Изучая с ребёнком стихи на Рождество, мы учим его быть добрее, сочувствовать другим и не терять надежды даже в тяжёлые времена. А ещё — быть милосердными и уважать духовные традиции.

О Різдво! Розпроміниться серце

Від Пречистого ймення: Любов.

Божа ласка і радість проллється

В тишу рідних домівок й церков.

Над Вселеною — голуб надії —

Богодух. Над Христом — янголя.

Породілля крізь сльози радіє.

Пеленає святе Немовля.

***

А світ тоді був майже як сьогодні —

Усі відтінки зла і темноти.

Серця байдужі, зболені, холодні.

В очах туман безвиході застиг…

Пророчих слів не чути цілу вічність.

Месію вже давно ніхто не жде.

Втомився обиватель пересічний

Від думки, що ось-ось Христос прийде…

Хвилини, дні, роки, десятиліття —

На битім місці тупцяло життя.

Тріпав колючий вітер днів лахміття.

Здіймав угору відчай сірий стяг.

Здавалося, вдивлялись зором щирим

У небо лиш волхви і пастухи,

Коли над світом бруду і зневіри

Мостом з’єднались Вічності шляхи.

Христос прийшов, Своєму слову вірний,

Щоб запалити світло у пітьмі,

Щоб принести на землю звістку миру,

Щоб грішник з Ним у небі бути міг.

Він знов прийде. І виключно за тими,

Хто очі віри в небо спрямував.

А доти нас у темряві вестиме

Назустріч Небесам зоря Різдва… (Ju Lia)

***

Між зірками вчувається: «АVЕ —

Чисте лоно Твоє і святе…»

Коронація Божої слави —

Хай Дитятко Господнє росте!

О гармонія світла й молитви!

У сльозинці душі — промінець.

Бог прийшов, щоб весь світ возлюбити,

А Любов — це найвище з мистецтв! (Надія Кметюк)

***

В короні Неба — золота колиска.

Блакитноперий Ангел нахиливсь.

Вселенна… І зоря пречиста зблизька:

Ісус Христос від Діви народивсь.

Божественно. Пресвітло. І казково.

У діадемі Вічної Краси

Дитятком Споконвічне стало Слово,

І світ Його Молитвою зросив… (Надія Кметюк)

Христианские стихи на Рождество Христово для взрослых

Через христианские стихи на Рождество мы прикасаемся к самому смыслу праздника рождения Христа. Христианские стихи помогают понять библейскую историю не как легенду, а как живое чудо, о котором можно рассказать проникновенно и просто.

В обіймах ночі земля дрімає…

О, Боже любий, яка краса!

Яскраво місяць в висотах сяє,

А небо чисте, немов роса.

Про щось тихенько шепочуть зорі,

Все небо повне незримих див,

Та що це сталось? Десь там — в просторі

Порушив тишу чудовий спів.

Його почувши, земля здригнулась,

На мить завмерла від цих чудес.

Пташки й дерева від сну проснулись —

Земля приймає гостей з небес.

Збулись, нарешті, слова пророчі,

В людському тілі зійшла Любов,

Коли все спало в обіймах ночі

На землю з неба Христос прийшов.

Коли дивлюсь я на ці події,

Міцніє віра моя й любов,

А в грудях серце моє радіє –

Це ж ради мене Христос прийшов.

Лишив простори і славу неба,

На хрест піднявся, щоб там вмирать,

Тепер повірить Йому лиш треба,

І дар спасіння Його прийнять.

Нехай в це славне різдвяне свято,

Забувши зло і лишивши гріх,

Прийде до Бога людей багато,

Бо Він сьогодні спасає всіх.

Христос родився! Нехай лунає

Хвала й подяка Йому від нас,

Хай все творіння Йому співає

У цей чудовий різдвяний час!

***

Вона вдивлялась в темні очі неба.

Питала скрушно: “Господи, чому

Твоєму Сину народитись треба,

Там, де немає прихистку Йому”.

Вслухалась пильно в перший крик дитяти,

Стискала ніжно пальчики малі…

Отій, що дано небо обіймати,

Чомусь забракло місця на землі.

Не все вона тоді могла збагнути —

Їй не відкрився Божий задум весь.

Але в ту мить так мріялось почути

Всевладний голос з осяйних небес.

— Чому не відгукнулись на потребу? —

Гнітили серце болю шкарваші.

Вона ж в руках своїх тримала Небо…

Воно — тримало Всесвіт у душі. (Ольга Міцевська)

***

Усе минає, гасне і сплива,

Лише вона над грішною землею

Сріблиться милосердною зорею,

Відвічна ласка Божого Різдва!

Небес прещедра голуба канва

І білий світ над чорною ріллею —

Сам Бог тебе леліє, цвіт-лілеє, —

О, Україно, ти віки жива!

Ти, як і Він, з народження терпіла,

Але рука Господня охрестила

Твій люд, і землю, і твоє буття . . .

Цвітіть, ряснійте, ниви колоскові!

У Нім, у Нім — у Вічному Христові

І доля й щастя, сила і життя! (Микола Щербак)

***

Запросіть родину на вечерю!

Хай кутя запахне на столі,

Хай згорять яскравою свічею

Всі печалі, смутки і жалі!

Хай у вашім домі стане ясно,

Хай серця наповнить дух Різдва,

А Ісус вам подарує рясно

Радості, любові і добра.

Хай у вашім домі буде щастя, —

Вже от-от народиться Христос!

Хай усе задумане удасться

Й поряд завше буде рідний хтось.

Скатертина срібною парчею,

На ялинці — вогники горять…

Запросіть родину на вечерю,

Хай панує Божа благодать! (Ольга Сапріянчук)

