Як вітатися на Різдво Христове в Україні: говоримо правильно

Різдво вважається на стільки значущим святом, що в його дні навіть перестають вітатися у звичайний спосіб. Що треба говорити на Різдво Христове — пояснюємо у матеріалі.

Як правильно вітатися на Різдво Христове

За новим церковним календарем ми відзначаємо Різдво Христове 25 грудня. Тож всі традиції 7 січня автоматично переносяться на нову дату.

В день Різдва в храмах йдуть святкові богослужіння, присвячені народженню Спасителя. Вважається, що ця подія переломила хід історії та сформувала світогляд європейської цивілізації (а згодом — і левової частини світу).

Прихід Христа у світ дарував надію на спокутування гріхів та здобуття царства Божого. У дні свят, зустрічаючись, навіть не уцерковлені люди вітають одне одного з цим надзвичайно важливим духовним святом.

На Різдво Христове заведено вітатися словами Христос народився! А у відповідь казати: Славімо Його!

Але можна почути й інші варіанти, цілком придатні та схвалені церквою:

Христос родився!

Христос рождається!

Христос ся рождає!

Вітання: Христос рождається! найчастіше кажуть на Святвечір, і це цілком природно, адже саме в цей час він символічно рождається, тож дія ще не завершена.

Як правильно відповісти на вітання? Традиційно відповідають так:

Славімо Його!

Славіте Його!

Вважається. що святкове привітання Христос родився! Славімо його! можна використовувати понад місяць, до 1 лютого.

А вже на Стрітення, яке святкують 2 лютого, і після нього вітаються, як зазвичай.

Щоправда, є іще одне привітання з Різдвом Христовим, яке на свята раді почути геть усі: “Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!” Це традиційне вітання колядників, які приносять у дім радість свята та віщують гарний та щедрий новий рік.

Цілком природно у дні свят будуть звучати й такі прості, але вкрай значущі у часи війни вітання: Світлих свят! та Мирного Різдва!

Раніше ми розповідали, коли колядують та щедрують в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!