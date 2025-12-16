Стихи на Рождество 2025: подборка лучших стихотворений для поздравлений

Ищешь особенные стихи на Рождество 2025, которые бы говорили голосом современности? Традиционные рождественские стихи о ясной звезде и чуде в яслях сегодня звучат иначе, ведь наше настоящее наполнено не только светом надежды, но и болью борьбы.

Во времена великих испытаний наибольшую силу имеют стихи на Рождество о войне в Украине — строки, которые становятся оберегом и молитвой. Это стихи о Рождестве и Украине, где каждое слово дышит несокрушимостью.

Мы собрали для вас подборку уникальных стихов, которые помогут выразить самые важные чувства: веру в победу, любовь к близким и гордость за нашу страну.

Стихи на Рождество о войне в Украине: слова, закаляющие дух

Эти строки рождены в окопах, в домах, где ждут, и в сердцах, которые молятся о мире. Они — о нашей реальности, о боли и несокрушимости, которые идут бок о бок.

***

В темном блиндаже, где пахнет дымом,

Вместо кутьи — тревога на столе.

Но в сердце воина, крепком и неуловимом,

Горит Рождественская звезда на земле.

Он молится не о дарах и богатстве,

А чтобы домой вернуться вновь,

И чтобы над вольным украинским братством

Сошла навсегда Божья любовь.

***

На елке — не игрушки, а слезы,

Что застыли хрусталём от молитв.

И рождественские трескучие морозы

Несут весточку от фронтовых ветров.

Но мы верим: родится Спаситель,

И с ним — правда, что одолеет всякое зло.

И в наш дом вернется воин-освободитель,

Чтобы добро навеки победило.

***

Свеча памяти в доме, свеча в небе горит,

А над полем кровавым вражеский снаряд летит.

В эту Рождественскую минуту, в этот священный час,

Просим у Бога не чуда — а сохранить семью.

Чтобы снаряды умолкли хотя бы на рассвете,

Чтоб у брата живого был еще завтрак завтра.

Чтобы надежда зарёю взошла над землею,

И чтоб Сын Божий мир нам принес с собою.

***

Не в вертепе сегодня — в подвале холодном,

Родилась вера в дитяти уставшем.

Мать ласкает дитя, но колыбель — из-под оружия,

И не ангелы — дроны кружат на улице.

Но взгляд детский — чище неба,

В нём сила будущая, и наша потребность —

Защитить Рождество это, кровавое, горькое,

Чтобы следующее было уже счастливым и легким.

***

Вместо первой звезды — вспышки “Градов”,

И ужин не дома, а среди побратимов.

Но дидух воображения стоит посреди хаты,

И шепчет молитву опечаленная мать.

И колядка древняя, что в сердце звучит,

Словно щит, от осколков бойца защищает.

Ведь Христос родился не в славе и палатах,

А в сердцах украинских, непокоренных, во святых.

Читать по теме Христианские стихи на Рождество, которые можно выучить вместе с детьми Христианские стихи к празднику Рождества — чтобы праздник наполнился теплом и светом поэзии.

Стихи о Рождестве и Украине

Даже в самую темную ночь рождается свет. Рождество — это непобедимый символ веры в то, что будущее, за которое мы боремся, обязательно наступит. Эти стихи — о любви к родной земле и неугасимой надежде.

***

Пусть летит колядка над миром,

От Карпат до донбасских степей,

И расскажет и взрослым, и детям,

Что Христос родился и обрадовался.

Он обрадовался, что Украина не покорилась,

Что стоит, словно твердыня, века.

Чтобы над ней заря засветилась,

И навсегда сгинули враги.

***

Сияет звезда — не просто рождественская,

Это тризуб в золотом луче.

Украина моя, Богом данная,

Ты воскреснешь во славе и огне!

И колядка звучит крылатая

О рождении свободных людей.

С нами Бог, с нами правда и мать,

И миллионы непокоренных идей.

Рождественские стихи-поздравления 2025: коротко о главном

Иногда для самых искренних пожеланий достаточно нескольких слов. Эти короткие стихи о Рождестве идеально подойдут для СМС, открыток или поздравлений в соцсетях, чтобы передать тепло самым родным.

***

Пусть рождественское чудо случится,

И закончится война.

Мир и радость пусть останутся,

И счастлива вся семья!

***

С Рождеством Христовым вас поздравляю,

И победы нам желаю!

Пусть Бог хранит каждый дом,

И бережет в бою солдата!

***

Пусть в вашем доме

Будут праздники веселые!

Пусть звучит колядка,

И все будет в порядке!

Пусть эти строки согреют ваши сердца и сердца ваших близких. Светлого вам Рождества и такой желанной Победы.

Но зимние праздники продолжаются, и впереди — Новый год, который мы встречаем с новыми надеждами. И если ты ищешь, как поздравить родных не только стихами, но и искренними словами от сердца, мы подготовили для тебя несколько теплых вариантов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!