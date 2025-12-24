C Рождеством Христовым 2025: поздравления в картинках от Вікон

Рождество уже на пороге. Многие украинцы празднуют его 25 декабря, вместе со всем миром, другие же 7 января. На Сочельник собирается чуть ли не вся семья. За столом раздаются слова благодарности и приветствия.

А что делать, если твои родные и друзья далеко и ты не можешь поздравить их лично?

Правильно – отправить открытку. Сейчас, когда мы живем во времена цифровых технологий, не нужно бежать на почту и ждать несколько дней, пока открытка придет.

Можно отправить электронную открытку с помощью социальных сетей или мессенджера.

Вікна подготовили поздравления с Рождеством в картинках, загружай и присылай родным!

С Рождеством 2025 — картинки

А еще читай стихи на Рождество, чтобы поздравить своих родных и друзей.

