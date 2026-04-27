Хто коментуватиме Євробачення-2026 в Україні: до Мірошниченка приєднаються ще три зірки

Суспільне Мовлення оголосило склад команди, яка працюватиме для українських глядачів під час трансляції пісенного конкурсу Євробачення-2026.

Головним голосом події традиційно залишається незмінний коментатор Тімур Мірошниченко, який супроводжуватиме прямі ефіри обох півфіналів та великого гранд-фіналу.

Крім того, у кожному з шоу до Тімура долучатимуться різні зіркові гості, що дозволить глядачам почути різнопланові думки.

Євробачення-2026: коментатори України на час шоу

Команда співкоментаторів сформована з професіоналів, які мають безпосередній стосунок до родини Євробачення. Одним із них стане популярний стендап-комік та ведучий Василь Байдак, чий досвід ведення Національних відборів забезпечить ефірам легку та динамічну атмосферу.

Разом із ним до ефірної студії завітає відома співачка та музична продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова, яка зможе професійно оцінити вокальні дані та музичну якість представлених композицій.

Також до команди приєднається реперка alyona alyona, яка не лише представляла Україну на дорослому Євробаченні у 2024 році, а й виступила сонграйтеркою для дитячого конкурсу у 2025-му.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!