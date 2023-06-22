Как приготовить молодую картошку: пять быстрых и вкусных рецепта

Молодая картошка — любимое блюдо многих людей летом. Ее можно очень вкусно запечь, пожарить и добавлять в супы.

Особенный вкус появляется, если к этому овощу добавить свежий укроп и другую ароматную зелень. Как приготовить молодую картошку: ТОП-5 рецептов — читай в материале.

Хрустящая картошка в духовке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

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700 г молодой картошки;

2 ст.л. оливкового масла;

1 ч.л. паприки;

соль — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Хорошо промой картофель. Выложи его в кастрюлю, залей водой и доведи до кипения на среднем огне. Вари еще до десяти минут и откинь на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Выложи картошку на противень и слегка раздави каждый клубень толкушкой. Полей маслом и посыпь солью и специями. Поставь блюдо в разогретую до 200°C духовку на 20 минут. Готовая картошка должна покрыться румяной хрустящей корочкой.

Вареная молодая картошка в сливочном соусе

Ингредиенты:

900 г молодой картошки;

соль — по вкусу;

1 ст.л. оливкового масла;

1 луковица;

1–2 зубчика чеснока;

180 мл жирных сливок;

1 пучок укропа.

Способ приготовления:

Промой картофель и слегка соскобли с него кожу жесткой стороной губки. Крупную картошку разрежь пополам или на четвертинки. Выложи картошку в кастрюлю, залей холодной водой и добавь примерно 0,5 ст.л. соли. Доведи воду до кипения и вари картошку еще 15 минут. Готовый картофель должен легко протыкаться вилкой. Откинь его в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Поставь сковороду на средний огонь и разогрей масло. Обжарь мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавь измельчённый чеснок и готовь еще две минуты, постоянно перемешивая овощи. Влей сливки и подсоли по вкусу. Доведи соус до кипения, убавь огонь и готовь еще минуту, периодически помешивая. Добавь рубленый укроп, перемешай и сними сковороду с огня. Полей соусом блюдо и хорошо перемешай.

Молодая картошка с укропом и чесноком

Ингредиенты:

0,5 кг картофеля;

3-4 зубчика чеснока;

пучок укропа;

3 ст.л. сметаны;

соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель почисть с помощью жесткой щетки. Выложи в кастрюлю и залей холодной водой. Вари 15 минут. Укроп оборви на стебле и мелко нарежь. Чеснок натри на мелкой терке, слей воду из картошки. Посоли и полей ее сметаной. Добавь чеснок, укроп и аккуратно все перемешай. Подавай как гарнир к мясу или овощам.

Молодая картошка с грибами в сметане

Ингредиенты:

1 кг картошки;

500 г грибов;

200 г сметаны;

соль;

1 лук;

1-2 шт. лаврового листа;

2 ст.л. муки;

2 ст.л. растительного масла.

Способ приготовления:

Картошку хорошо промой, выложи в кастрюлю и залей кипятком. Поставь на небольшой огонь и вари 15-20 минут. Добавь в кастрюлю соль и лавровый лист. Грибы промой и разрежь на четвертинки. Лук нарежь соломкой. На сковороде нагрей масло и обжарь лук до легкого золотистого цвета. После этого добавь в сковороду лук и жарь, пока не испарится вся влага из грибов. Добавь в сковороду муку и сметану, посоли и поперчи. Обжаривай все вместе сем минут, пока подлива не загустеет. После этого добавь 2 ст.л. воды и туши еще несколько минут. Слей воду из картошки и перемешай с грибной подливой.

Молодой картофель с соленым сыром

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

300 г брынзы или феты;

200 г сметаны;

50 г укропа;

30 г зеленого лука;

3 ст. л. сливочного масла;

соль, молотый черный перец.

Способ приготовления:

Помой картофель, накипяти воду в большой кастрюле, забрось картошку и вари около получаса в подсоленной воде на слабом огне. После этого смешай в миске укроп, зеленый лук, сметану, или йогурт, брынзу или фету, поперчи и посоли. Готовый картофель заправь маслом и подавай с заправкой.

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