Как приготовить молодую картошку: пять быстрых и вкусных рецепта

Молодая картошка — любимое блюдо многих людей летом. Ее можно очень вкусно запечь, пожарить и добавлять в супы.
Особенный вкус появляется, если к этому овощу добавить свежий укроп и другую ароматную зелень. Как приготовить молодую картошку: ТОП-5 рецептов — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Способ приготовления:
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Из картофеля можно приготовить множество вкусных блюд. Ранее мы рассказывали рецепт картофельного гратена, который может стать одним из лучших гарниров.
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