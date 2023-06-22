Як приготувати молоду картоплю: п’ять швидких і смачних рецептів

Молода картопля — улюблена страва багатьох людей влітку. Її можна дуже смачно запекти, посмажити та додавати в супи.
Особливий смак з’являється, якщо до цього овочу додати свіжий кріп та іншу ароматну зелень. Як приготувати молоду картоплю: ТОП-5 рецептів — читай у матеріалі.
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Спосіб приготування:
Спосіб приготування
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З картоплі можна приготувати безліч смачних страв. Раніше ми розповідали рецепт картопляного гратена, що може стати одним із найкращих гарнірів.
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