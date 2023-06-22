Як приготувати молоду картоплю: п’ять швидких і смачних рецептів

Молода картопля — улюблена страва багатьох людей влітку. Її можна дуже смачно запекти, посмажити та додавати в супи.

Особливий смак з’являється, якщо до цього овочу додати свіжий кріп та іншу ароматну зелень. Як приготувати молоду картоплю: ТОП-5 рецептів — читай у матеріалі.

Хрумка картопля в духовці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

Зараз також дивляться

700 г молодої картоплі;

2 ст.л. оливкової олії;

1 ч.л. паприки;

сіль на свій смак;

мелений чорний перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Добре промий картоплю. Виклади її в каструлю, залий водою і доведи до кипіння на середньому вогні. Вари ще до десяти хвилин і відкинь на друшляк, щоб стекла рідина. Виклади картоплю на деко і злегка роздави кожну бульбу товкачем. Полий олією і посип сіллю та спеціями. Постав страву в розігріту до 200°C духовку на 20 хвилин. Готова картопля повинна покритися рум’яною скоринкою.

Варена молода картопля у вершковому соусі

Інгредієнти:

900 г молодої картоплі;

сіль — до смаку;

1 ст.л. оливкової олії;

1 цибулина;

1–2 зубчики часнику;

180 мл жирних вершків;

1 пучок кропу.

Спосіб приготування

Промий картоплю і злегка здери з неї шкіру жорсткою стороною губки. Великі бульби розріж навпіл чи четвертинки. Виклади картоплю в каструлю, залий холодною водою і додай приблизно 0,5 ст.л. солі. Доведи воду до кипіння і вари картоплю ще 15 хвилин. Готова картопля повинна легко протикатися вилкою. Відкинь її в друшляк, щоб стекла зайва рідина. Постав сковороду на середній вогонь і розігрій олію. Обсмаж дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додай подрібнений часник і готуй ще дві хвилини, постійно перемішуючи овочі. Влий вершки та підсоли до смаку. Доведи соус до кипіння, зменш вогонь і готуй ще хвилину, періодично помішуючи. Додай рубаний кріп, перемішай і зніми сковороду з вогню. Полий соусом страву і добре перемішай.

Молода картопля з кропом та часником

Інгредієнти:

0,5 кг картоплі;

3-4 зубчики часнику;

пучок кропу;

3 ст.л. сметани;

сіль, спеції до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю почисть за допомогою жорсткої щітки. Виклади в каструлю та залий холодною водою. Вари 15 хвилин. Кріп обірви на стеблі й дрібно наріж. Часник натри на дрібній тертці, злий воду з картоплі. Посоли та полий її сметаною. Додай часник, кріп та акуратно все перемішай. Подавай як гарнір до м’яса чи овочів.

Молода картопля з грибами у сметані

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

500 г грибів;

200 г сметани;

сіль;

1 цибуля;

1-2 шт. лаврового листа;

2 ст.л. борошна;

2 ст.л. олії.

Спосіб приготування:

Картоплю добре промий, виклади в каструлю і залий окропом. Постав на невеликий вогонь і вари 15-20 хвилин. Додай в каструлю сіль та лавровий лист. Гриби промий і розріж на четвертинки. Цибулю наріж соломкою. На сковороді нагрій олію та обсмаж цибулю до легкого золотистого кольору. Після цього додай у сковороду цибулю та смаж, поки не випарується вся волога з грибів. Додай у сковороду борошно та сметану, посоли та поперчи. Обсмажуй все разом сім хвилин, поки підлива не загусне. Після цього додай 2 ст.л. води та туши ще кілька хвилин. Злий воду з картоплі і перемішай із грибною підливою.

Молода картопля із солоним сиром

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

300 г бринзи чи фети;

200 г сметани;

50 г кропу;

30 г зеленої цибулі;

3 ст.л. вершкового масла;

сіль, мелений чорний перець.

Спосіб приготування:

Помий картоплю, накип’яти воду у великій каструлі, закинь картоплю і вари близько півгодини у підсоленій воді на слабкому вогні. Після цього змішай у мисці кріп, зелену цибулю, сметану, чи йогурт, бринзу чи фету, поперчи та посоли. Готову картоплю заправ маслом і подавай із заправкою.

З картоплі можна приготувати безліч смачних страв. Раніше ми розповідали рецепт картопляного гратена, що може стати одним із найкращих гарнірів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!