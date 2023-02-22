Швидко, а головне смачно! Покроковий рецепт картопляної піци без тіста

Якщо піца займає почесне місце серед твоїх улюблених страв, ми маємо для тебе цікавий рецепт. До того ж він не потребує тіста, що значно прискорює процес приготування. Картопляна піца — те, що варто спробувати, тримай простий рецепт.

Картопляна піца — простий і швидкий рецепт приготування

Фіналіст МастерШеф. Професіонали 3 Микола Люлько поділився смачним, а головне простим рецептом картопляної піци без тіста. Її приготування дуже швидке, а смак навіть кращий, ніж у класичної.

Для основи тіста потрібна варена картопля, яку потрібно буде розчавити склянкою на деко. Потім на неї ти покладеш начинку, яка смакує тобі найбільше. Картопляна піца точно сподобається дітям і дорослим. Спробуй приготувати!

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Знадобиться

Картопля — 500 г

Олія — 40 мл

Томатний соус — 300 мл

Сир моцарела — 300 г

Ковбаски або ковбаса — 200 г

Спеції — за смаком

Як приготувати картопляну піцу

Картоплю помий, почисть і відвари в підсоленій воді 15-20 хвилин. Картопля має бути готовою, але не розвареною. Злий воду і зроби нарізи плюсиком, не розрізаючи картоплини до кінця. Деко застели пергаментом та змасти олією. Поклади картоплю на деко та накрий листом пергаменту. Склянкою розчави кожну картоплину в млинчик. Підсоли та запікай 10-15 хвилин у духовці до золотавої скоринки. Температура запікання 200°C. Кожну картоплину змасти томатною пастою, виклади натертий сир та нарізані ковбаски. Додай спеції за смаком. Запікай картопляну піцу в духовці ще 5-10 хвилин за 200°C. Готово!

Картопляна піца найсмачніша, якщо їсти її гарячою. Якщо вона охолола, її потрібно підігріти перед споживанням.

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