Швидко, а головне смачно! Покроковий рецепт картопляної піци без тіста

Якщо піца займає почесне місце серед твоїх улюблених страв, ми маємо для тебе цікавий рецепт. До того ж він не потребує тіста, що значно прискорює процес приготування. Картопляна піца — те, що варто спробувати, тримай простий рецепт.
Фіналіст МастерШеф. Професіонали 3 Микола Люлько поділився смачним, а головне простим рецептом картопляної піци без тіста. Її приготування дуже швидке, а смак навіть кращий, ніж у класичної.
Для основи тіста потрібна варена картопля, яку потрібно буде розчавити склянкою на деко. Потім на неї ти покладеш начинку, яка смакує тобі найбільше. Картопляна піца точно сподобається дітям і дорослим. Спробуй приготувати!
Знадобиться
Фото: Pexels
Картопляна піца найсмачніша, якщо їсти її гарячою. Якщо вона охолола, її потрібно підігріти перед споживанням.
Раніше ми розповідали про надзвичайно корисну піцу з кабачків.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!