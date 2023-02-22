Быстро, а главное — вкусно! Пошаговый рецепт картофельной пиццы без теста

Если пицца занимает почетное место среди твоих любимых блюд, у нас есть интересный рецепт. К тому же в нем не нужно делать тесто, что значительно ускоряет процесс приготовления. Картофельная пицца — то, что стоит попробовать, держи простой рецепт.

Картофельная пицца — простой и быстрый рецепт приготовления

Финалист МастерШеф. Профессионалы 3 Николай Люлько поделился вкусным, а главное, простым рецептом картофельной пиццы без теста. Ее приготовление очень быстрое, а вкус даже лучше, чем у классической.

Для основы теста нужен вареный картофель, который нужно будет раздавить стаканом на противне. Потом на нее ты положишь начинку, которая самая вкусная для тебя. Картофельная пицца точно понравится детям и взрослым. Попробуй приготовить!

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Понадобится

Картофель — 500 г

500 г Масло растительное — 40 мл

40 мл Томатный соус — 300 мл

300 мл Сыр моцарелла — 300 г

300 г Колбаски или колбаса — 200 г

200 г Специи — по вкусу

Как приготовить картофельную пиццу

Картофель помой, почисти и отвари в подсоленной воде 15-20 минут. Картофель должен быть готовым, но не разваренным. Слей воду и сделай нарезы плюсиком, не разрезая картофелины до конца. Противень застели пергаментом и смажь растительным маслом. Положи картофель на противень и накрой листом пергамента. Стаканом раздави каждую картофелину в блинчик. Подсоли и запекай 10-15 минут в духовке до золотистой корочки. Температура запекания 200°C. Каждую картофелину смажь томатной пастой, выложи натертый сыр и нарезанные колбаски. Добавь специи по вкусу. Запекай картофельную пиццу в духовке еще 5-10 минут при 200°C. Готово!

Картофельная пицца самая вкусная, если есть ее горячей. Если она остыла, подогрей ее перед употреблением.

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