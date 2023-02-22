Быстро, а главное — вкусно! Пошаговый рецепт картофельной пиццы без теста

Если пицца занимает почетное место среди твоих любимых блюд, у нас есть интересный рецепт. К тому же в нем не нужно делать тесто, что значительно ускоряет процесс приготовления. Картофельная пицца — то, что стоит попробовать, держи простой рецепт.
Финалист МастерШеф. Профессионалы 3 Николай Люлько поделился вкусным, а главное, простым рецептом картофельной пиццы без теста. Ее приготовление очень быстрое, а вкус даже лучше, чем у классической.
Для основы теста нужен вареный картофель, который нужно будет раздавить стаканом на противне. Потом на нее ты положишь начинку, которая самая вкусная для тебя. Картофельная пицца точно понравится детям и взрослым. Попробуй приготовить!
Понадобится
Фото: Pexels
Картофельная пицца самая вкусная, если есть ее горячей. Если она остыла, подогрей ее перед употреблением.
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