Як варити молоду картоплю — всі тонкощі і секрети приготування для смачної страви

Молода картопля потроху з’являється на прилавках наших крамниць, а її неперевершений смак відомий кожному. Але через свої особливості варити його треба правильно, аби точно отримати смачну страву. Тож розповідаємо про варіння молодої картоплі різними способами та скільки часу на це треба.

Як варити молоду картоплю, щоб вона не розварилася

Проблема, яке бентежить багатьох людей — це те, що молода картопля дуже розварюється. А трапляється це тому, що в тільки викопаному коренеплоді багато вологи.

Але вихід є — на 1 літр води можна додати 1 столову ложку оцту. А одразу після приготування воду з-під картоплі потрібно злити. Тоді картопля не розвариться і залишиться цільною.

Процес приготування картоплі — як правильно це робити

Щоб розуміти, як правильно варити молоду картоплю, потрібно знати, як очистити її від шкірки.

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По-перше, попри поширену думку, що молоду картоплю чистити не потрібно, коренеплід все ж таки варто очистити. Адже шкірка у такої картоплі дуже тонка і при варці легко відділяється від м’якоті.

Очистити її можна класичним шляхом — зрізати ножем шкірку. Також можна зішкребти верхній шар шкірки ножем або використати кухонну металеву губку.

Для варіння спершу треба окремо закип’ятити воду. І лише потім покласти картоплю в кип’ячену воду.

Варіння в кип’яченій воді потрібно для того, щоб картопля не втратила свої поживні речовини, як це трапляється під час варіння у сирій воді.

Як довго варити молоду картоплю

Після закипання молоду картоплю треба посолити та варити 15–20 хвилин на середньому вогні. Але не довше, адже вона має здатність швидко розварюватися.

Щоб перевірити готовність страви можна проткнути бульбу вилкою або тонким ножем бажано посередині картоплини. Якщо вона легко протикається, це означає її готовність до споживання.

Як варити молоду картоплю в мундирі

Щоб приготувати молоду картоплю в мундирі потрібно очистити коренеплоди від бруду. Очищати їх від шкірки не потрібно, адже в цьому і є особливість страви.

Для кращого очищення можна взяти кухонну металеву губку, яка прибере залишки землі та інші частинки бруду.

Потім треба набрати в каструлю холодну воду і покласти в неї цільну неочищену картоплю. Далі ставимо її на середній вогонь і варимо 15-30 хвилин.

Як варити молоду картоплю з кропом

Для цієї страви потрібно поставити варити молоду картоплю, додати до неї солі на свій смак й довести до готовності.

Потім зцідити воду та додати вершкове масло. Замість масла також можна використати 0,5 склянки сметани та 1 столову ложку рослинної олії.

Картоплю треба перемішати, а потім всипати нарізаний кріп. Для яскравішого смаку також можна подрібнити декілька зубчиків часнику.

А для справжніх гурманів ми пропонуємо рецепт молодої картоплі в карамелі від Євгена Клопотенка.

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