З хека, тріски чи окуня: як приготувати рибні котлети — покроковий рецепт

Рибні котлети — страва дуже проста в приготуванні. Адже їх можна робити майже з усіх видів риби, запікати чи смажити, або ж узагалі готувати на пару. Вікна діляться з тобою простим рецептом приготування рибних котлет.
Котлети бувають не лише з м’яса, а й з риби та овочів. Найчастіше рибні котлети готують зі щуки або хека. Така страва підійде не тільки для легкого перекусу, а й для святкового застілля.
До того ж риба містить багато мінеральних елементів, наприклад, фосфор, кальцій, калій, натрій, магній тощо. А лікарі рекомендують їсти рибу двічі на тиждень.
Для фаршу ти можеш використати будь-який смачний для тебе вид риби. А якщо хочеш запекти рибні котлети, ми розповімо, як це зробити. Тримай простий рецепт фаршу.
Знадобиться:
Приготування
Якщо ти хочеш запекти рибні котлети, змасти деко олією, виклади на нього сформовані котлети. Потім змасти котлети сметаною, щоб вони не пригоріли й були соковитими. Запікай у духовці за температури 180 °C 20–25 хвилин. Готово!
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