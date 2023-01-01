З хека, тріски чи окуня: як приготувати рибні котлети — покроковий рецепт

Рибні котлети — страва дуже проста в приготуванні. Адже їх можна робити майже з усіх видів риби, запікати чи смажити, або ж узагалі готувати на пару. Вікна діляться з тобою простим рецептом приготування рибних котлет.

Рибні котлети: рецепт приготування покроково

Котлети бувають не лише з м’яса, а й з риби та овочів. Найчастіше рибні котлети готують зі щуки або хека. Така страва підійде не тільки для легкого перекусу, а й для святкового застілля.

До того ж риба містить багато мінеральних елементів, наприклад, фосфор, кальцій, калій, натрій, магній тощо. А лікарі рекомендують їсти рибу двічі на тиждень.

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Для фаршу ти можеш використати будь-який смачний для тебе вид риби. А якщо хочеш запекти рибні котлети, ми розповімо, як це зробити. Тримай простий рецепт фаршу.

Знадобиться:

Філе риби — 400 г

Батон — 150 г

Яйця — 1 шт.

Молоко — 200 мл

Цибуля — половинка

Спеції — за смаком

Приготування

Філе риби добре помий та наріж на невеликі шматки. Цибулю почисть і наріж четвертинками. Замочи батон у молоці. Зроби рибний фарш. Для цього перекрути в м’ясорубці рибу, хліб і цибулю. Додай спеції за смаком. Вбий куряче яйце і добре вимішай фарш. На розігріту пательню викладай сформовані руками котлети. Смаж до золотистої скоринки з кожного боку. Подавай рибні котлети з улюбленим гарніром.

Якщо ти хочеш запекти рибні котлети, змасти деко олією, виклади на нього сформовані котлети. Потім змасти котлети сметаною, щоб вони не пригоріли й були соковитими. Запікай у духовці за температури 180 °C 20–25 хвилин. Готово!

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