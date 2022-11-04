Більше, ніж просто котлета: смачні гречаники з томатним соусом

Гречаники — традиційна страва української кухні. Смачне поєднання курячого фаршу та гречки не залишить тебе байдужим(-ою). Ми розповідаємо, як приготувати гречаники з фаршем — простий рецепт.

Гречаники з фаршем: рецепт покроково

З рецептом гречаників можна експериментувати, адже їх можна зробити пісними — з овочами, додавати різні прянощі, а також сало — терте або шматочками.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом гречаників із томатним соусом. Спробуй приготувати!

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Знадобиться

Курячий фарш — 300 г

Гречка — 125 г

Сало — 50 г

Вода — 450 мл

Яйця — 2 шт.

Манна крупа — 4 ст. л.

Часник — 3-4 зубчики

Томатна паста 3 ст. л.

Олія

Приправи до смаку

Приготування

Залий гречку 250 мл води та посоли до смаку. Став варитися на середній вогонь на 15 хвилин. Коли гречка звариться й охолоне, додай нарізане або натерте сало, курячий фарш і два яйця. Приправ суміш. Сформуй котлетки і запаніруй їх у манці. Застели деко пергаментом, змасти олією і виклади сформовані котлети. Запікай гречаники 15-20 хвилин за температури 180 °С. Для соусу візьми томатну пасту, вичави часник та розігрій на пательні. Додай 200 мл води і спеції, можна також терте яблуко — воно додасть соусу кислинки.

Готові гречаники подавай із соусом.

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