Більше, ніж просто котлета: смачні гречаники з томатним соусом

Гречаники — традиційна страва української кухні. Смачне поєднання курячого фаршу та гречки не залишить тебе байдужим(-ою). Ми розповідаємо, як приготувати гречаники з фаршем — простий рецепт.
З рецептом гречаників можна експериментувати, адже їх можна зробити пісними — з овочами, додавати різні прянощі, а також сало — терте або шматочками.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом гречаників із томатним соусом. Спробуй приготувати!
Знадобиться
Приготування
Готові гречаники подавай із соусом.
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