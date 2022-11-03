Больше, чем просто котлета: вкусные гречаники с томатным соусом

Гречаники — традиционное блюдо украинской кухни. Вкусное сочетание куриного фарша и гречки не оставит тебя равнодушным(-ой). Мы рассказываем, как приготовить гречаники с фаршем — простой рецепт.

Гречаники с фаршем: рецепт пошагово

С рецептом гречаников можно экспериментировать, ведь их можно сделать постными — с овощами, добавлять разные пряности, а также сало — тертое или кусочками.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом гречаников с томатным соусом. Попробуй приготовить!

Сейчас также смотрят

Понадобится

Куриный фарш — 300 г

Гречка — 125 г

Сало — 50 г

Вода — 450 мл

Яйца — 2 шт.

Манная крупа — 4 ст. л.

Чеснок — 3-4 зубчика

Томатная паста — 3 ст. л.

Масло для жарки

Приправы по вкусу

Приготовление

Залей гречку 250 мл воды и посоли по вкусу. Ставь вариться на средний огонь на 15 минут. Когда гречка сварится и остынет, добавь нарезанное или натертое сало, куриный фарш и два яйца. Приправь смесь по вкусу. Сформируй котлетки и запанируй их в манке. Застели противень пергаментом, смажь маслом и выложи сформированные котлеты. Запекай гречаники 15-20 минут при температуре 180 °С. Для соуса возьми томатную пасту, выдави чеснок и разогрей на сковороде. Добавь 200 мл воды и специи, можно тертое яблоко — оно придаст соусу кислинки.

Готовые гречаники подавай с соусом.

Ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенную кашу, как у бабушки.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!