Больше, чем просто котлета: вкусные гречаники с томатным соусом

Гречаники — традиционное блюдо украинской кухни. Вкусное сочетание куриного фарша и гречки не оставит тебя равнодушным(-ой). Мы рассказываем, как приготовить гречаники с фаршем — простой рецепт.
С рецептом гречаников можно экспериментировать, ведь их можно сделать постными — с овощами, добавлять разные пряности, а также сало — тертое или кусочками.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом гречаников с томатным соусом. Попробуй приготовить!
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Приготовление
Готовые гречаники подавай с соусом.
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