Еда и рецепты

Питательная, вкусная и полезная. Тыквенная каша, как с бабушкиного стола

Вероника Кононенко, редактор сайта 25 октября 2022, 19:30
гарбузова каша
Фото: Unsplash

Больше новостей
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації
Били, пытали, угрожали автоматом — как россияне издевались над жителями Михайловки Херсонской области
Як подолати апатію
“Скорая” психологическая помощь — как избавиться от апатического состояния
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Книги сучасних українських авторів - ТОП-5
Русская литература? Нет, не слышали! ТОП-5 увлекательных книг современных украинских авторов
Смотреть больше

Материалы по теме

Як приготувати кускус
Правила простого и быстрого обеда: как правильно варить кускус
Булочки з маком: корисний рецепт від Наталії Татарінцевої
Булочки с маком, которые советует чемпионка мира по pole dance — рецепт выпечки от Натальи Татаринцевой
Плов
Плов: легкие рецепты от именитых шеф-поваров
Що можна приготувати на обід
Паста за 12 минут, как в ресторане. Простое блюдо на обед от Джейми Оливера

Видео
0:05:22
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації

Били, пытали, угрожали автоматом — как россияне издевались над жителями Михайловки Херсонской области
0:02:21
Российский пленный
Обманули, использовали и кинули насмерть: признание пленного оккупанта Кости
0:16:39
Олег Жданов про ситуацію в Херсоні
Правый берег — ахиллесова пята оккупированных территорий: Жданов о ситуации в Херсоне и заявлениях о “грязной бомбе”
0:05:46
Какая ситуация на границе с Беларусью
Флаг сопротивления не означает, что мы стремимся к войне. Какая на самом деле сейчас ситуация на границе с Беларусью
0:10:54
Кримська платформа
Условие — должны посетить наш Крым: главные тезисы из выступления Зеленского на Крымской платформе
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки
Очередная “грязная” ложь от РФ, а не бомба от Украины — почему Шойгу распространяет фейки среди других стран
0:03:06
Нікополь сьогодні
Дождь с неба, только это снаряды. Ужасные кадры обстрелов Никополя
0:06:26
Бої за Бахмут: що вібувається у місті
Тяжелые бои за Бахмут: последние новости и почему город чрезвычайно важен для России
Як працюють графіки відключень світла — пояснення головки Укренерго
Почему свет выключают не по графику? Объяснил глава Укрэнерго
0:02:35
як волонтери допомагають тваринам
Накормить, чтобы спасти: как волонтеры помогают одиноким животным Николаевской области
Больше видео
Книги сучасних українських авторів - ТОП-5
Читать дальше
Русская литература? Нет, не слышали! ТОП-5 увлекательных книг современных украинских авторов
Інтимна гігієна
Читать дальше
Интимная гигиена для женщин — советы гинеколога

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь