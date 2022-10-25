Питательная, вкусная и полезная. Тыквенная каша, как с бабушкиного стола

Тыква — это королева осени не только из-за Хэллоуина. Кроме того, что она питательная и вкусная, этот овощ можно добавлять во все привычные блюда, как сладкие, так и соленые — он только обогатит вкус.

Среди богатого разнообразия блюд из тыквы особенно выделяется тыквенная каша с пшеном. Она вкусная, питательная, хорошо насыщает и дает силы на воплощение всех дел. А еще — пахнет осенним утром у бабушки.

Вариаций такой каши может быть много, ведь каждая хозяйка могла добавлять к ней ту крупу, которая больше всего нравилась, или же какая есть дома.

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Сегодня мы расскажем, как приготовить тыквенную кашу с пшеном по рецепту победительницы шоу МастерШеф Лизы Глинской.

Ингредиенты для каши из тыквы:

тыква — 500 г

пшено — 200 г

молоко —1 л

сливочное масло — 100 г

сахар или мед — 50-60 г (по своему вкусу)

соль

корица по вкусу

Приготовление каши из тыквы:

Готовится каша просто и быстро. Сперва помой и нарежь тыкву кубиками, промой пшено и отправь все это в кастрюлю. Добавь к ингредиентам молоко, мед или сахар, соль, корицу и 50 г сливочного масла и вари все вместе 30 мин. После этого поставь кашу в разогретую до 180 °С духовку и оставь ее там еще на 20 мин.

Тыквенная каша с пшеном готова. Можно добавить к ней оставшееся масло, посыпать орешками или поджаренными тыквенными семенами, экспериментируй!

А если захотелось чего-нибудь сладкого с тыквой, то предлагаем тебе рецепт пирога, как в сериале Друзья.

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