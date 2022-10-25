Питательная, вкусная и полезная. Тыквенная каша, как с бабушкиного стола

Тыква — это королева осени не только из-за Хэллоуина. Кроме того, что она питательная и вкусная, этот овощ можно добавлять во все привычные блюда, как сладкие, так и соленые — он только обогатит вкус.
Среди богатого разнообразия блюд из тыквы особенно выделяется тыквенная каша с пшеном. Она вкусная, питательная, хорошо насыщает и дает силы на воплощение всех дел. А еще — пахнет осенним утром у бабушки.
Вариаций такой каши может быть много, ведь каждая хозяйка могла добавлять к ней ту крупу, которая больше всего нравилась, или же какая есть дома.
Сегодня мы расскажем, как приготовить тыквенную кашу с пшеном по рецепту победительницы шоу МастерШеф Лизы Глинской.
Тыквенная каша с пшеном готова. Можно добавить к ней оставшееся масло, посыпать орешками или поджаренными тыквенными семенами, экспериментируй!
А если захотелось чего-нибудь сладкого с тыквой, то предлагаем тебе рецепт пирога, как в сериале Друзья.
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