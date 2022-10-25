Поживна, смачна і корисна. Гарбузова каша, як із бабусиного столу

Гарбуз — це король осені не лише через Гелловін. Окрім того, що він поживний і смачний, цей овоч можна додавати у всі звичні страви, як солодкі, так і солоні — він тільки збагатить смак.
Серед багатого розмаїття страв з гарбуза особливо вирізняється гарбузова каша з пшоном. Вона смачна, поживна, гарно насичує й дає сили на втілення всіх справ. А ще — пахне осінніми ранками у бабусі.
Варіацій такої каші може бути багато, адже кожна господиня могла додавати до неї ту крупу, яка найбільше смакує, або ж яка є вдома.
Сьогодні ми розповімо, як приготувати гарбузову кашу з пшоном за рецептом переможниці шоу МастерШеф Лізи Глінської.
Гарбузова каша з пшоном готова. Можна додати до неї масло, яке залишилося, посипати горішками чи підсмаженим гарбузовим насінням, експериментуй!
А якщо закортіло чогось солоденького з гарбузом, то пропонуємо тобі рецепт пирога, як у серіалі Друзі.
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