Поживна, смачна і корисна. Гарбузова каша, як із бабусиного столу

Гарбуз — це король осені не лише через Гелловін. Окрім того, що він поживний і смачний, цей овоч можна додавати у всі звичні страви, як солодкі, так і солоні — він тільки збагатить смак.

Серед багатого розмаїття страв з гарбуза особливо вирізняється гарбузова каша з пшоном. Вона смачна, поживна, гарно насичує й дає сили на втілення всіх справ. А ще — пахне осінніми ранками у бабусі.

Варіацій такої каші може бути багато, адже кожна господиня могла додавати до неї ту крупу, яка найбільше смакує, або ж яка є вдома.

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Сьогодні ми розповімо, як приготувати гарбузову кашу з пшоном за рецептом переможниці шоу МастерШеф Лізи Глінської.

Інгредієнти для гарбузової каші:

гарбуз — 500 г

пшоно — 200 г

молоко — 1 л

вершкове масло — 100 г

цукор або мед — 50-60 г (до смаку)

сіль

кориця до смаку

Приготування каші з гарбуза:

Готується каша просто і швидко. Спершу помий та поріж гарбуз кубиками, промий пшоно та переклади усе це у каструлю. Додай до інгредієнтів молоко, мед чи цукор, сіль, корицю та 50 г вершкового масла і вари все разом 30 хв. Після цього постав кашу у розігріту до 180 °С духовку й лиши її там ще на 20 хв.

Гарбузова каша з пшоном готова. Можна додати до неї масло, яке залишилося, посипати горішками чи підсмаженим гарбузовим насінням, експериментуй!

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