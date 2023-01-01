Из хека, трески или окуня: как приготовить рыбные котлеты — пошаговый рецепт

Рыбные котлеты — блюдо очень простое в приготовлении. Ведь их можно делать почти из всех видов рыбы, запекать или жарить, или вообще готовить на пару. Вікна делятся с тобой простым рецептом приготовления рыбных котлет.
Котлеты бывают не только из мяса, но и из рыбы и овощей. Чаще всего рыбные котлеты готовят из щуки или хека. Такое блюдо подойдет не только для легкого перекуса, но и для праздничного застолья.
К тому же рыба содержит много минеральных элементов, например фосфор, кальций, калий, натрий, магний и другие. А врачи рекомендуют есть рыбу два раза в неделю.
Для фарша ты можешь использовать любой вкусный для тебя вид рыбы. А если хочешь запечь рыбные котлеты, мы расскажем, как это сделать. Держи простой рецепт фарша.
Понадобится
Приготовление
Если ты хочешь запечь рыбные котлеты, смажь противень маслом, выложи на него сформированные котлеты. Затем смажь котлеты сметаной, чтобы они не пригорели и были сочными. Запекай в духовке при температуре 180 °C 20–25 минут. Готово!
Ранее мы рассказывали, как засолить красную рыбу.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!