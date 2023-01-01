Из хека, трески или окуня: как приготовить рыбные котлеты — пошаговый рецепт

Рыбные котлеты — блюдо очень простое в приготовлении. Ведь их можно делать почти из всех видов рыбы, запекать или жарить, или вообще готовить на пару. Вікна делятся с тобой простым рецептом приготовления рыбных котлет.

Рыбные котлеты: рецепт приготовления пошагово

Котлеты бывают не только из мяса, но и из рыбы и овощей. Чаще всего рыбные котлеты готовят из щуки или хека. Такое блюдо подойдет не только для легкого перекуса, но и для праздничного застолья.

К тому же рыба содержит много минеральных элементов, например фосфор, кальций, калий, натрий, магний и другие. А врачи рекомендуют есть рыбу два раза в неделю.

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Для фарша ты можешь использовать любой вкусный для тебя вид рыбы. А если хочешь запечь рыбные котлеты, мы расскажем, как это сделать. Держи простой рецепт фарша.

Понадобится

Филе рыбы — 400 г

400 г Батон — 150 г

150 г Яйца — 1 шт.

1 шт. Молоко — 200 мл

200 мл Лук — половинка

половинка Специи — по вкусу

Приготовление

Филе рыбы хорошо помой и нарежь на небольшие куски. Лук почисти и нарежь четвертинками. Замочи батон в молоке. Сделай рыбный фарш. Для этого перекрути в мясорубке рыбу, хлеб и лук. Добавь специи по вкусу. Вбей куриное яйцо и хорошо вымешай фарш. На разогретую сковороду выкладывай сформированные руками котлеты. Жарь до золотистой корочки с каждой стороны. Подавай котлеты с любимым гарниром.

Если ты хочешь запечь рыбные котлеты, смажь противень маслом, выложи на него сформированные котлеты. Затем смажь котлеты сметаной, чтобы они не пригорели и были сочными. Запекай в духовке при температуре 180 °C 20–25 минут. Готово!

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