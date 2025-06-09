8 ракет за 30 секунд! Зенітники IRIS-T блискавично перехопили зброю РФ над Україною

Олександр розповідає, що у бійців батареї є традиція — наносити позначки знищених ворожих цілей на борт пускової установки.

— Між знищеними крилатими ракетами є пробіли. Так ми розділяємо протиповітряні бої. Ось нанесено позначки восьми крилатих ракет підряд. Це означає, що за один епізод бойової роботи ми знищили вісім цілей.

Олександр — командир стартової батареї зенітного ракетного дивізіону зенітної ракетної бригади повітряного командування Захід. Каже, що всі цілі знищили протягом 30 секунд, хоча ракети заходили буквально одна за одною.

— Ми відразу захоплювали їх як цілі й вели по них вогонь. На кожну ціль застосовували одну нашу зенітну керовану ракету. Відпрацювали зі 100-відсотковою влучністю.

Комплекс IRIS-T може одночасно обстрілювати багато цілей. І це дозволяє успішно відбивати ворожі масовані ракетні удари.

Пускова установка оснащується одразу восьма керованими ракетами. А за 30 секунд військові повністю її розрядили, та при цьому не допустили ураження важливого об’єкту критичної інфраструктури.

Зенітники дуже хвалять комплекс IRIS-T. Лише ця одна установка знищила вже понад тридцять цілей. Кажуть, що це сучасна та високоефективна зброя.

— До IRIS-T ми працювали на ЗРК Бук М1. Збили з нього також немало російських літаків, гелікоптерів і крилатих ракет. Але IRIS-T перевершив всі наші очікування.

Нині військові добре його вивчили та мають серйозний бойовий досвід. Ще ніхто у світі не застосовував IRIS-T в таких динамічних та масштабних протиповітряних боях.