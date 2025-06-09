Історії Розповіді

8 ракет за 30 секунд! Зенітники IRIS-T блискавично перехопили зброю РФ над Україною

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 09 Червня 2025, 16:30
8 ракет за 30 секунд! Зенітники IRIS-T блискавично перехопили зброю РФ над Україною

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