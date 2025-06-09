8 ракет за 30 секунд! Зенітники IRIS-T блискавично перехопили зброю РФ над Україною

За 30 секунд знищили вісім російських крилатих ракет — таким досягненням можуть похизуватися бійці зенітної ракетної Шепетівської бригади. Командир стартової батареї зенітного ракетного комплексу IRIS-T розповів, як вдалося поставити такий рекорд і чим особлива їхня робота. Як Шепетівська бригада відпрацьовує цілі з миттєвою швидкістю Олександр розповідає, що у бійців батареї є традиція — наносити позначки знищених ворожих цілей на борт пускової установки. — Між знищеними крилатими ракетами є пробіли. Так ми розділяємо протиповітряні бої. Ось нанесено позначки восьми крилатих ракет підряд. Це означає, що за один епізод бойової роботи ми знищили вісім цілей. Олександр — командир стартової батареї зенітного ракетного дивізіону зенітної ракетної бригади повітряного командування Захід. Каже, що всі цілі знищили протягом 30 секунд, хоча ракети заходили буквально одна за одною. — Ми відразу захоплювали їх як цілі й вели по них вогонь. На кожну ціль застосовували одну нашу зенітну керовану ракету. Відпрацювали зі 100-відсотковою влучністю. Комплекс IRIS-T може одночасно обстрілювати багато цілей. І це дозволяє успішно відбивати ворожі масовані ракетні удари. Читати на тему Ми для них приваблива ціль! Бійці зенітно-ракетних військ про адреналін під час роботи Як працюють зенітники 116 ОМБр на Купʼянському напрямку: читай у матеріалі. Пускова установка оснащується одразу восьма керованими ракетами. А за 30 секунд військові повністю її розрядили, та при цьому не допустили ураження важливого об’єкту критичної інфраструктури. Зенітники дуже хвалять комплекс IRIS-T. Лише ця одна установка знищила вже понад тридцять цілей. Кажуть, що це сучасна та високоефективна зброя. — До IRIS-T ми працювали на ЗРК Бук М1. Збили з нього також немало російських літаків, гелікоптерів і крилатих ракет. Але IRIS-T перевершив всі наші очікування. Нині військові добре його вивчили та мають серйозний бойовий досвід. Ще ніхто у світі не застосовував IRIS-T в таких динамічних та масштабних протиповітряних боях. Віднедавна на фронті почали використовувати роботів. Як боєць однієї з бригад пояснює їхню користь — розповідали раніше. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, зброя Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter